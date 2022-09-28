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https://sputnikarabic.ae/20220928/رئاسة-إقليم-كردستان-تطالب-بغداد-بالقيام-بواجبها-في-حماية-سيادة-البلاد-1068364853.html
رئاسة إقليم كردستان تطالب بغداد بالقيام بواجبها في حماية سيادة البلاد
رئاسة إقليم كردستان تطالب بغداد بالقيام بواجبها في حماية سيادة البلاد
طالبت رئاسة إقليم كردستان العراق، الحكومة المركزية في بغداد بالقيام بواجبها في حماية أرض وسيادة البلاد، وذلك على خلفية هجمات إيرانية على الإقليم أسفرت عن سقوط... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T15:23+0000
2022-09-28T15:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء: "ندين قصف قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدد من الأهداف في إقليم كردستان وسقوط ضحايا بين المدنيين، ونرفض تماماً تكرار هذه الهجمات".وشددت على أن الإقليم الواقع شمالي العراق لا يسمح بأي تهديد أمني لدول الجوار عبر حدوده، لكنه في الوقت نفسه "يؤكد على عدم جواز تحويل إقليم كردستان إلى ساحة لحسم الصراعات بين الأطراف المختلفة".وأكدت رئاسة كردستان على أن "السلاح والقوة لن يحلا المشاكل وأن الطريق الوحيد الذي يصب في مصلحة الأطراف جميعاً هو فقط الحوار والسلام".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20220928/مقتل-9-وإصابة-32-جراء-القصف-الإيراني-على-كردستان-1068355347.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

رئاسة إقليم كردستان تطالب بغداد بالقيام بواجبها في حماية سيادة البلاد

15:23 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / Safin Hamedقوات البشمركة الكردية في بلدة زاخو، 500 كلم شمال بغداد، العراق 30 يناير/ كانون الثاني 2018
قوات البشمركة الكردية في بلدة زاخو، 500 كلم شمال بغداد، العراق 30 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / Safin Hamed
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طالبت رئاسة إقليم كردستان العراق، الحكومة المركزية في بغداد بالقيام بواجبها في حماية أرض وسيادة البلاد، وذلك على خلفية هجمات إيرانية على الإقليم أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء: "ندين قصف قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدد من الأهداف في إقليم كردستان وسقوط ضحايا بين المدنيين، ونرفض تماماً تكرار هذه الهجمات".
وشددت على أن الإقليم الواقع شمالي العراق لا يسمح بأي تهديد أمني لدول الجوار عبر حدوده، لكنه في الوقت نفسه "يؤكد على عدم جواز تحويل إقليم كردستان إلى ساحة لحسم الصراعات بين الأطراف المختلفة".
وأكدت رئاسة كردستان على أن "السلاح والقوة لن يحلا المشاكل وأن الطريق الوحيد الذي يصب في مصلحة الأطراف جميعاً هو فقط الحوار والسلام".
وأضافت "نطالب الحكومة الاتحادية العراقية بالقيام بأداء واجبها في حماية أرض وسيادة البلد".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.
فرد أمن عراقي يتفقد آثار الهجوم على محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
مقتل 9 وإصابة 32 جراء القصف الإيراني على كردستان
12:56 GMT
وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.
وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.
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