https://sputnikarabic.ae/20220928/رئاسة-إقليم-كردستان-تطالب-بغداد-بالقيام-بواجبها-في-حماية-سيادة-البلاد-1068364853.html
رئاسة إقليم كردستان تطالب بغداد بالقيام بواجبها في حماية سيادة البلاد
رئاسة إقليم كردستان تطالب بغداد بالقيام بواجبها في حماية سيادة البلاد
طالبت رئاسة إقليم كردستان العراق، الحكومة المركزية في بغداد بالقيام بواجبها في حماية أرض وسيادة البلاد، وذلك على خلفية هجمات إيرانية على الإقليم أسفرت عن سقوط... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T15:23+0000
2022-09-28T15:23+0000
2022-09-28T15:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102966/94/1029669424_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_7d1b1cd24c08f872c4d8f0ba8b0830a6.jpg
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء: "ندين قصف قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدد من الأهداف في إقليم كردستان وسقوط ضحايا بين المدنيين، ونرفض تماماً تكرار هذه الهجمات".وشددت على أن الإقليم الواقع شمالي العراق لا يسمح بأي تهديد أمني لدول الجوار عبر حدوده، لكنه في الوقت نفسه "يؤكد على عدم جواز تحويل إقليم كردستان إلى ساحة لحسم الصراعات بين الأطراف المختلفة".وأكدت رئاسة كردستان على أن "السلاح والقوة لن يحلا المشاكل وأن الطريق الوحيد الذي يصب في مصلحة الأطراف جميعاً هو فقط الحوار والسلام".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20220928/مقتل-9-وإصابة-32-جراء-القصف-الإيراني-على-كردستان-1068355347.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102966/94/1029669424_364:0:3093:2047_1920x0_80_0_0_718a27ce36ead25eceba3acc03cf7155.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
رئاسة إقليم كردستان تطالب بغداد بالقيام بواجبها في حماية سيادة البلاد
تابعنا عبر
طالبت رئاسة إقليم كردستان العراق، الحكومة المركزية في بغداد بالقيام بواجبها في حماية أرض وسيادة البلاد، وذلك على خلفية هجمات إيرانية على الإقليم أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان
نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء: "ندين قصف قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدد من الأهداف في إقليم كردستان وسقوط ضحايا بين المدنيين، ونرفض تماماً تكرار هذه الهجمات".
وشددت على أن الإقليم الواقع شمالي العراق لا يسمح بأي تهديد أمني لدول الجوار عبر حدوده، لكنه في الوقت نفسه "يؤكد على عدم جواز تحويل إقليم كردستان إلى ساحة لحسم الصراعات بين الأطراف المختلفة".
وأكدت رئاسة كردستان على أن "السلاح والقوة لن يحلا المشاكل وأن الطريق الوحيد الذي يصب في مصلحة الأطراف جميعاً هو فقط الحوار والسلام".
وأضافت "نطالب الحكومة الاتحادية العراقية بالقيام بأداء واجبها في حماية أرض وسيادة البلد".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.
وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان
، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.
وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.