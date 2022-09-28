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https://sputnikarabic.ae/20220928/رئيس-إيران-السلطة-القضائية-هي-صاحبة-القرار-في-قضية-وفاة-مهسا-أميني-1068375065.html
رئيس إيران: السلطة القضائية هي صاحبة القرار في قضية وفاة مهسا أميني
رئيس إيران: السلطة القضائية هي صاحبة القرار في قضية وفاة مهسا أميني
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن السلطة القضائية في البلاد هي صاحبة القول الفصل في التحقيقات الجارية حول وفاة الشابة مهسا أميني بعد... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T20:49+0000
2022-09-28T20:49+0000
إيران
أخبار إيران
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيسي، في مقابلة تلفزيونية أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ردا على سؤال حول موضوع مهسا أميني: وتابع الرئيس الإيراني "اتصلت بأسرة السيدة أميني وأكدت لهم أنه إذا كان هناك أي إهمال، فسأتابع الأمر بالتأكيد".وشدد على أن "هناك اختلاف بين الاعتراض والشغب، والخط الأحمر بالنسبة لنا هو الاعتداء على أرواح الناس وممتلكاتهم".ونوه رئيسي بأنه "في الأيام القليلة المقبلة سيعلن الطبيب الشرعي رأيه النهائي بشأن مهسا أميني".وقبل نحو 10 أيام، اندلعت احتجاجات في إيران، عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما) داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، تقول أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها.عقب ذلك، أجرى الرئيس الإيراني، اتصالاً بأسرة مهسا أميني عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.بالمقابل أكدت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" وهي منظمة غير حكومية ومقرها أوسلو، "مقتل ما لا يقل عن 50 متظاهرا خلال محاولة قوات الأمن الإيرانية قمع الاحتجاجات".
https://sputnikarabic.ae/20220928/عبد-اللهيان-الاحتجاجات-لن-تغير-النظام-في-إيران-وكل-شيء-تحت-السيطرة-1068340174.html
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إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

رئيس إيران: السلطة القضائية هي صاحبة القرار في قضية وفاة مهسا أميني

20:49 GMT 28.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن السلطة القضائية في البلاد هي صاحبة القول الفصل في التحقيقات الجارية حول وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها على يد الشرطة قبل أكثر من 10 أيام واندلاع احتجاجات على إثر ذلك.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيسي، في مقابلة تلفزيونية أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ردا على سؤال حول موضوع مهسا أميني:
"السلطة القضائية هي من تقرر الحكم النهائي ونحن بانتظار تقريرها"، مضيفا "عندما علمت بحادثة السيدة أميني طلبت على الفور من سلطات الدولة متابعة الأمر".
وتابع الرئيس الإيراني "اتصلت بأسرة السيدة أميني وأكدت لهم أنه إذا كان هناك أي إهمال، فسأتابع الأمر بالتأكيد".
وشدد على أن "هناك اختلاف بين الاعتراض والشغب، والخط الأحمر بالنسبة لنا هو الاعتداء على أرواح الناس وممتلكاتهم".
ونوه رئيسي بأنه "في الأيام القليلة المقبلة سيعلن الطبيب الشرعي رأيه النهائي بشأن مهسا أميني".
وقبل نحو 10 أيام، اندلعت احتجاجات في إيران، عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما) داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
عبد اللهيان: الاحتجاجات لن تغير النظام في إيران وكل شيء تحت السيطرة
07:09 GMT
وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، تقول أسرة الفتاة إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها.
عقب ذلك، أجرى الرئيس الإيراني، اتصالاً بأسرة مهسا أميني عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
بالمقابل أكدت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" وهي منظمة غير حكومية ومقرها أوسلو، "مقتل ما لا يقل عن 50 متظاهرا خلال محاولة قوات الأمن الإيرانية قمع الاحتجاجات".
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