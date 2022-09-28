https://sputnikarabic.ae/20220928/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-لـسبوتنيك-سوريا-ستظل-أحد-شركائنا-بصفتنا-جزءا-من-روسيا-1068366523.html

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية لـ"سبوتنيك": سوريا ستظل أحد شركائنا بصفتنا جزءا من روسيا

رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية لـ"سبوتنيك": سوريا ستظل أحد شركائنا بصفتنا جزءا من روسيا

تحدث رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء عن نتائج الاستفتاء وخطط انضمام الجمهورية إلى روسيا، فضلاً عن الحفاظ على... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T15:57+0000

2022-09-28T15:57+0000

2022-09-28T15:57+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

أخبار سوريا اليوم

روسيا

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058984521_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2792d3c93e8d950ea41fc8e55e5a6f4.jpg

"تحقق الحلم"ووفقًا لرئيس الجمهورية، كان قرار الشعب الجماعي تقريبًا لصالح الانضمام إلى روسيا متوقعًا، وهذا ما ينتظره سكان جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، وعليه فإن مزاج سكان الجمهورية عال رغم القصف المتواصل.99.23% من السكان صوتوا لصالح دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا، وكانت هذه النتيجة متوقعة، فلمدة ثماني سنوات ونصف، كنا نقترب من هذا اليوم ودافعنا بثبات عن أرضنا ضد النظام الأوكراني الإجرامي، والدفاع عن حقنا في أن نكون روس، لقد تحقق حلم عزيز المنال، وسادت العدالة".والآن يجب بلورة قرار سكان الجمهورية على المستوى التشريعي في موسكو، ولهذا بالتحديد يتجه دينيس بوشيلين الآن إلى العاصمة الروسية.رد الجميل لسوريا والدول التي اعترفت باستقلال دونيتسكبعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، ستصبح دونيتسك أحد رعايا روسيا، وفي الوقت نفسه، شدد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية على أن دونباس، على الرغم من التغيير في وضع الإقليم، لن يقطع بأي حال الاتصالات مع تلك الدول التي اعترفت باستقلالها في الصيف.كانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وستظل أحد الشركاء الخارجيين الرئيسيين، وكذلك وسوريا التي كانت من أوائل الذين اعترفوا باستقلال الجمهورية.وختم بالقول: "مع هذه الدول، بما في ذلك سوريا، سنفي بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وسنحتفظ بحق العلاقات الاقتصادية الخارجية بصفتنا جزءا من روسيا".

https://sputnikarabic.ae/20220913/-بوشيلين-البلدان-تركت-أبناءها-الإرهابيين-المرتزقة-لوحدهم-في-دونباس-1067674460.html

https://sputnikarabic.ae/20220630/أكاديمي-اعتراف-سوريا-باستقلال-لوغانسك-ودونيتسك-يأتي-ضمن-تحالف-استراتيجي-مع-روسيا-من-خمسين-عاما-1064452990.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك