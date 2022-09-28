https://sputnikarabic.ae/20220928/رئيس-جمهورية-دونيتسك-حققنا-إنجازا-عظيما-ومن-الآن-سنستمر-في-السير-قدما-مع-روسيا-1068337218.html
رئيس جمهورية دونيتسك: حققنا إنجازا عظيما ومن الآن سنستمر في السير قدما مع روسيا
رئيس جمهورية دونيتسك: حققنا إنجازا عظيما ومن الآن سنستمر في السير قدما مع روسيا
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عقب نتائج الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، إن سكان دونباس حققوا إنجازا عظيما، وأنهم سيواصلون مع روسيا مسيرة... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T00:59+0000
2022-09-28T00:59+0000
2022-09-28T00:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وأضاف بوشيلين: "هذا إنجاز للشعب، الإنجاز الذي حققه شعبنا جميعا في عام 2014، والآن نعيده في عام 2022".وتابع "من الآن فصاعدا سنستمر في السير قدما مع روسيا، ونواصل مسيرة التطور والإبداع والانتصار، شكرا لكم أيها الأصدقاء!"هذا وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه، معلنة بذلك انتهاء عملية الاقتراع التي استمرت 5 أيام بدءا من يوم 23 أيلول/سبتمبر الجاري، فيما ستعلن نتائج التصويت يوم غد 28 أيلول/سبتمبر.وقد أكد الرئيس الروسي، أن موسكو ستدعم قرار سكان جمهوريتي دونباس وزابوروجيه وخيرسون وحقهم في تقرير مصيرهم.
https://sputnikarabic.ae/20220927/أكثر-من-93-من-سكان-زابوروجيه-يصوتون-لصالح-الانضمام-لروسيا-1068330518.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
رئيس جمهورية دونيتسك: حققنا إنجازا عظيما ومن الآن سنستمر في السير قدما مع روسيا
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عقب نتائج الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، إن سكان دونباس حققوا إنجازا عظيما، وأنهم سيواصلون مع روسيا مسيرة التطور والإبداع والانتصار.
دونيتسك - سبوتنيك
. وأضاف بوشيلين: "هذا إنجاز للشعب، الإنجاز الذي حققه شعبنا جميعا في عام 2014، والآن نعيده في عام 2022".
وتابع "من الآن فصاعدا سنستمر في السير قدما مع روسيا، ونواصل مسيرة التطور والإبداع والانتصار، شكرا لكم أيها الأصدقاء!"
هذا وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجيه، معلنة بذلك انتهاء عملية الاقتراع التي استمرت 5 أيام بدءا من يوم 23 أيلول/سبتمبر الجاري، فيما ستعلن نتائج التصويت يوم غد 28 أيلول/سبتمبر.
وقد أكد الرئيس الروسي، أن موسكو ستدعم قرار سكان جمهوريتي دونباس وزابوروجيه وخيرسون وحقهم في تقرير مصيرهم.