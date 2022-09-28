https://sputnikarabic.ae/20220928/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يتوجه-إلى-موسكو-1068363983.html
رئيس جمهورية دونيتسك يتوجه إلى موسكو
رئيس جمهورية دونيتسك يتوجه إلى موسكو
نناقش في هذه الحلقة: النتائج الأولية للاستفتاء تظهر رغبة شعوب المناطق المحررة في الانضمام لروسيا؛ زيلينسكي يقول إن الاستفتاء مرفوض وسيحرك الجيش لاستعادة تلك... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T15:20+0000
2022-09-28T15:20+0000
2022-09-28T15:20+0000
راديو
بلا قيود
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رئيس جمهورية دونيتسك يتوجه إلى موسكو
رئيس جمهورية دونيتسك يتوجه إلى موسكو
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، لـ"سبوتنيك"، أنه سيتوجه إلى موسكو لاستكمال الجزء القانوني من إجراءات انضمام الجمهورية إلى روسيا، فيما دعا رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقبول انضمام المنطقة إلى روسيا.حول نزاهة عملية الاستفتاء، قال المراقب الدولي، ألكسندر مالكفيتش، لـ"سبوتنيك":شكوك حول هجوم تخريبي على السيل الشمالي 1 و 2تشير التوقعات أن تسرب الغاز من خطي أنابيب "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2" في المياه السويدية والدنماركية، جاء بسبب أعمال تخريبية.وأثارت تغريدة للناتو على "تويتر" تساؤلات المتابعين بعد أن جاء فيها أن الناتو أجرى اختبارا لسلاح هجومي جديد يعمل تحت الماء، إذا اعتبر المتابعون أن الأمر مرتبط ببعضه ولا يمكن أن يكون مجرد مصادفة.وزير الخارجية البولندي السابق ، شكر الولايات المتحدة على استهدافها لخط أنابيب السيل الشمالي الذي ينقل الغاز الروسي لأوروبا، وهو ما علقت عليه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بقولها لـ"سبوتنيك":حول هذا الموضوع، قال إيغور يوشكوف، كبير المحلليين الاقتصاديين في الصندوق الوطني لأمن الطاقة بموسكو:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
رئيس جمهورية دونيتسك يتوجه إلى موسكو
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نناقش في هذه الحلقة: النتائج الأولية للاستفتاء تظهر رغبة شعوب المناطق المحررة في الانضمام لروسيا؛ زيلينسكي يقول إن الاستفتاء مرفوض وسيحرك الجيش لاستعادة تلك المناطق؛ الاتحاد الأوروبي والكرملين لا يستبعدان وجود عمل تخريبي استهدف خط السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، لـ"سبوتنيك"، أنه سيتوجه إلى موسكو لاستكمال الجزء القانوني من إجراءات انضمام الجمهورية إلى روسيا، فيما دعا رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باشنيك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقبول انضمام المنطقة إلى روسيا.
حول نزاهة عملية الاستفتاء، قال المراقب الدولي، ألكسندر مالكفيتش، لـ"سبوتنيك":
"في هذه الأيام كنت مراقبا دوليا للاستفتاء في جميع المناطق، وكنت في كل مكان. في اليوم الأخير عملت في منطقة خيرسون. رأيت كل شيء بأم عيني. لم أرَ فقط الإقبال الكبير الذي حدث فحسب، بل رأيت أيضا الحالة العاطفية التي شارك بها الناس في التصويت. سمعت الكلمات التي وجهوها لروسيا على رعايتها لهم وامتنانهم للرئيس وللجيش على الحماية التي يقدمونها".
شكوك حول هجوم تخريبي على السيل الشمالي 1 و 2
تشير التوقعات أن تسرب الغاز من خطي أنابيب "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2" في المياه السويدية والدنماركية، جاء بسبب أعمال تخريبية.
وأثارت تغريدة للناتو على "تويتر" تساؤلات المتابعين بعد أن جاء فيها أن الناتو أجرى اختبارا لسلاح هجومي جديد يعمل تحت الماء، إذا اعتبر المتابعون أن الأمر مرتبط ببعضه ولا يمكن أن يكون مجرد مصادفة.
وزير الخارجية البولندي السابق ، شكر الولايات المتحدة على استهدافها لخط أنابيب السيل الشمالي الذي ينقل الغاز الروسي لأوروبا، وهو ما علقت عليه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا بقولها لـ"سبوتنيك":
"كراهيته لنا واضحة ومفهومة. لكننا نحن نتحدث عن الاتحاد الأوروبي. هل تعرفون ما الذي حدث فعلا؟ مواطن من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، الذي كان عضوا في البرلمان الأوروبي وهو سيكورسكي، الذي شغل سابقًا منصب وزير خارجية بولندا، يشكر الولايات المتحدة على هذا التخريب. هذا ما يعنيه على ما يبدو. ويشكر الولايات المتحدة على تدمير البنية التحتية المدنية في أراضي دول الاتحاد الأوروبي. هذا الرجل قد استنكر نفسه باعتباره كارها لأوروبا، ككرهه لوطنه، وقارته، وربما لشعبه، لأنه لا يمكن أن يتمنى المرء لشعبه مثل ما يتمناه هذا الشخص ويفرح بفشل البنية التحتية المدنية. يجب ألا نتحدث بعد الآن عن كراهيتهم لنا، بل عن كرههم لأولئك الأوروبيين الذين ينتخبونهم والذين فوضوا لهم إدارة حياتهم. وهذا لا يمكن أن يمر دون إجابة".
حول هذا الموضوع، قال إيغور يوشكوف، كبير المحلليين الاقتصاديين في الصندوق الوطني لأمن الطاقة بموسكو:
"لا يمكن للمشغل في مشروع "التيار الشمالي" أن يعطي جدولا زمنيا لإصلاح خط أنابيب الغاز التالف ، لأنه يجب أولاً فحص ما حدث في قاع البحر، وتحديد طبيعة الضرر ، ثم يجب رفع هذا الأنبوب إلى السطح ،ليتم قطع القسم التالف وبعد ذلك البدء بلحام أنبوب جديد هناك، ثم إنزاله إلى القاع مرة أخرى، نحتاج أولاً إلى معرفة عدد الأقسام التالفة. إذا كان هناك واحد، فلا بأس. النقطة الثانية: هل ستتسرب المياه إلى هناك أم ان شركة غازبروم هي التي ستعمل على منع وصول المياه إلى هناك؟ أعتقد أنهم في النهاية سيسمحون للماء بالتسرب إلى هناك ثم يقومون برفعها وفحصها ، لأن الأقسام المجاورة يمكن أن تكون متضررة أيضا، خاصة إذا كان انفجارا، سيرون كم هو طول القسم الذي يحتاج إلى تغيير".
التفاصيل في الملف الصوتي...