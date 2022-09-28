https://sputnikarabic.ae/20220928/رصد-مروحية-عسكرية-أمريكية-بالقرب-من-موقع-حادث-التيار-الشمالي-1068370348.html
رصد مروحية عسكرية أمريكية بالقرب من موقع حادث "التيار الشمالي"
رصد مروحية عسكرية أمريكية بالقرب من موقع حادث "التيار الشمالي"
أفادت وسائل إعلام بمشاهدة طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من موقع خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي1 و2 في الليلة التي سبقت وقوع الحادث. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T17:34+0000
2022-09-28T17:34+0000
2022-09-28T17:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ووفقًا لموقع "فلايت رادار" المتخصص برصد الرحلات الجوية اليوم الأربعاء، فقد تم رصد طائرة "سيكورسكي إم إتي-60 أر سترايك" متعددة الأغراض لمدة تسع ساعات، من الساعة 19:30 بتوقيت موسكو يوم الأحد 25 سبتمبر/ أيلول، إلى الساعة 04:30 بتوقيت موسكو يوم الاثنين 26 سبتمبر، حيث حلقت فوق بحر البلطيق مسافة 250 كيلومترًا.ومن المعروف أن الطائرة مجهزة لمجموعة من المهام، بما في ذلك الاشتباك مع الأهداف فوق وتحت سطح الماء، ودعم المدفعية البحرية، والمراقبة وتوفير الاتصالات.وبدأ جهاز الأمن السويدي تحقيقًا في حادثة تسرب الغاز من خطوط أنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2".ووصف ممثلو جهاز الأمن في المملكة الحادث الذي وقع خلاله خفض الضغط، بأنه تخريب جسيم، وبالإضافة إلى ذلك، لم تستبعد السويد أن يكون الحادث نتيجة تدخل أجنبي.
https://sputnikarabic.ae/20220927/بولندا-تسريبات-الغاز-في-خطي-نورد-ستريم-ناجمة-عن-عمل-تخريبي-1068327399.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رصد مروحية عسكرية أمريكية بالقرب من موقع حادث "التيار الشمالي"
17:34 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 17:36 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بمشاهدة طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من موقع خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي1 و2 في الليلة التي سبقت وقوع الحادث.
ووفقًا لموقع "فلايت رادار
" المتخصص برصد الرحلات الجوية اليوم الأربعاء، فقد تم رصد طائرة "سيكورسكي إم إتي-60 أر سترايك" متعددة الأغراض لمدة تسع ساعات، من الساعة 19:30 بتوقيت موسكو يوم الأحد 25 سبتمبر/ أيلول، إلى الساعة 04:30 بتوقيت موسكو يوم الاثنين 26 سبتمبر، حيث حلقت فوق بحر البلطيق مسافة 250 كيلومترًا.
وكانت المروحية تحلق قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية التي تم تسجيل تسرب الغاز بالقرب منها.
ومن المعروف أن الطائرة مجهزة لمجموعة من المهام، بما في ذلك الاشتباك مع الأهداف فوق وتحت سطح الماء، ودعم المدفعية البحرية، والمراقبة وتوفير الاتصالات.
وبدأ جهاز الأمن السويدي تحقيقًا في حادثة تسرب الغاز من خطوط أنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2".
ووصف ممثلو جهاز الأمن
في المملكة الحادث الذي وقع خلاله خفض الضغط، بأنه تخريب جسيم، وبالإضافة إلى ذلك، لم تستبعد السويد أن يكون الحادث نتيجة تدخل أجنبي.