https://sputnikarabic.ae/20220928/روسيا-تعتزم-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-لبحث-الاستفزازات-التي-يتعرض-لها-التيار-الشمالي-1068360919.html

روسيا تعتزم عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستفزازات التي يتعرض لها "التيار الشمالي"

روسيا تعتزم عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستفزازات التي يتعرض لها "التيار الشمالي"

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتزم عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستفزازات، التي يتعرض لها خطا أنابيب الغاز... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T14:13+0000

2022-09-28T14:13+0000

2022-09-28T14:13+0000

روسيا

التيار الشمالي

الخارجية الروسية

جلسة

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في بيان نشرته عبر حسابها على "تليغرام" اليوم الأربعاء: "تعتزم روسيا عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستفزازات، التي يتعرض لها خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي2".وأصدرت الشركة بيانا، أكدت فيه أنها "ستستخدم كل مواردها من أجل تقييم الأضرار"؛ لافتة إلى أنه "من المستحيل حاليا تحديد موعد استئناف عمل خط أنابيب الغاز".يأتي ذلك في وقت، أشار فيه مسؤولون من الدنمارك إلى أن التسريب جاء بسبب "فعل متعمد"؛ وأنها كانت عبارة عن "انفجارات لم تحدث صدفة".من جهتها، أعلنت السويد فتح تحقيق في الأمر؛ لافتة إلى وجود إشارات أولية على أن الحادث متعمد.من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أمام البرلمان الأوروبي، أن الحلف يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشأن "التيار الشمالي".وتم تعليق عمل "التيار الشمالي 1"، منذ نهاية آب/ أغسطس الماضي، بسبب مشاكل في إصلاح توربينات "سيمنز"، ناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا؛ فيما ترفض ألمانيا تشغيل خط "التيار الشمالي 2"، ويعتقد أن الرفض يتعلق بالموقف الألماني من الأزمة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220928/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للنظر-في-طلبات-التحقيق-في-حوادث-التيار-الشمالي-إذا-تم-استلامها-1068344060.html

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