https://sputnikarabic.ae/20220928/روسيا-تقوم-بعمل-كبير-لدعم-مرشحيها-خلال-مؤتمر-الاتحاد-الدولي-للاتصالات--1068340558.html
روسيا تقوم بعمل كبير لدعم مرشحيها خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات
روسيا تقوم بعمل كبير لدعم مرشحيها خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات
أعلنت وزارة التنمية الرقمية في روسيا أن الوفد الروسي عقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع أكثر من 10 دول، خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T07:45+0000
2022-09-28T07:45+0000
2022-09-28T07:45+0000
روسيا
ترشيح
الاتحاد الدولي
الاتصالات
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وقالت الوزارة في بيان إن "الوفد الروسي شارك في عدد من الاجتماعات الثنائية في إطار مؤتمر المندوبين المفوضين مع أكثر من 10 دول. كما يخطط لعقد اجتماعات مع 20 دولة في الأيام المقبلة"، مضيفة أن الوفد نجح في عقد اجتماعات مع دول رئيسية في المنطقة الأفريقية والعربية والآسيوية.وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، لم يمر عدد من دول أمريكا اللاتينية مرور الكرام. وخلال هذه الاجتماعات، قدمت تشيركيسوفا المرشحين الروس لشغل مناصب قيادية في الاتحاد الدولي للاتصالات، وأظهرت مزاياهم وأحكام البرنامج الرئيسية. وبشكل منفصل، تم تحديد أولويات روسيا في الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي على أساس المساواة والالتزام الصارم بالوثائق القانونية للاتحاد".وأشارت إلى أن انتخاب المرشحين الروس سيعني أن عمل الاتحاد الدولي للاتصالات سوف يسير في الاتجاه الصحيح، فضلا عن توافقه مع جدول الأعمال الحالي لعالم رقمي يتطور ديناميكيا.في وقت سابق، قالت بيلا تشيركيسوفا، نائبة وزير التنمية الرقمية، إن رشيد إسماعيلوف قد تم ترشيحه لمنصب الأمين العام للاتحاد من الجانب الروسي، بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح نيكولاي فارلاموف لإعادة انتخابه في مجلس لوائح الراديو في الاتحاد.
https://sputnikarabic.ae/20220926/روسيا-تقدم-مرشحيها-لعدة-مناصب-خلال-مؤتمر-الاتحاد-الدولي-للاتصالات-في-بوخارست-1068265736.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/-روسيا-تقيم-حفل-استقبال-لمندوبي-مؤتمر-الاتحاد-الدولي-للاتصالات-في-بوخارست-1068164459.html
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روسيا, ترشيح, الاتحاد الدولي, الاتصالات
روسيا, ترشيح, الاتحاد الدولي, الاتصالات
روسيا تقوم بعمل كبير لدعم مرشحيها خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات
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أعلنت وزارة التنمية الرقمية في روسيا أن الوفد الروسي عقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع أكثر من 10 دول، خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في بوخارست، تم في إطارها تقديم مرشحين من روسيا لشغل مناصب قيادية في الاتحاد.
وقالت الوزارة في بيان إن "الوفد الروسي شارك في عدد من الاجتماعات الثنائية في إطار مؤتمر المندوبين المفوضين مع أكثر من 10 دول. كما يخطط لعقد اجتماعات مع 20 دولة في الأيام المقبلة"، مضيفة أن الوفد نجح في عقد اجتماعات مع دول رئيسية في المنطقة الأفريقية والعربية والآسيوية.
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، لم يمر عدد من دول أمريكا اللاتينية مرور الكرام. وخلال هذه الاجتماعات، قدمت تشيركيسوفا المرشحين الروس لشغل مناصب قيادية في الاتحاد الدولي للاتصالات، وأظهرت مزاياهم وأحكام البرنامج الرئيسية. وبشكل منفصل، تم تحديد أولويات روسيا في الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي على أساس المساواة والالتزام الصارم بالوثائق القانونية للاتحاد".
ووفقا للبيان، أكدت تشيركيسوفا أنه "في سياق التحول الرقمي والتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات، ينبغي أن يظل الاتحاد الدولي للاتصالات منصة الأمم المتحدة الرائدة لتنسيق النهج الجماعي لحل المشكلات العاجلة في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويسعدنا أن راشد إسماعيلوف ونيكولاي فارلاموف، اللذين يتمتعان بخبرة جادة وطويلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد تم ترشيحهما من بلدنا".
وأشارت إلى أن انتخاب المرشحين الروس سيعني أن عمل الاتحاد الدولي للاتصالات سوف يسير في الاتجاه الصحيح، فضلا عن توافقه مع جدول الأعمال الحالي لعالم رقمي يتطور ديناميكيا.
في وقت سابق، قالت بيلا تشيركيسوفا، نائبة وزير التنمية الرقمية، إن رشيد إسماعيلوف قد تم ترشيحه لمنصب الأمين العام للاتحاد من الجانب الروسي، بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح نيكولاي فارلاموف لإعادة انتخابه في مجلس لوائح الراديو في الاتحاد.