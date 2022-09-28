عربي
https://sputnikarabic.ae/20220928/زاخاروفا-الولايات-المتحدة-تستخدم-التلاعب-لجر-روسيا-إلى-الأجندة-النووية-1068339415.html
زاخاروفا: الولايات المتحدة تستخدم التلاعب لجر روسيا إلى الأجندة النووية
زاخاروفا: الولايات المتحدة تستخدم التلاعب لجر روسيا إلى الأجندة النووية
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، لإذاعة "سبوتنيك" أن واشنطن تستخدم كل أنواع التلاعبات وتنطلق بلا حدود لجر... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T06:40+0000
2022-09-28T06:40+0000
ماريا زاخاروفا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062683856_0:17:2669:1518_1920x0_80_0_0_6cdccc56f583c79bcd0a10ccd5b81e60.jpg
وقالت زاخاروفا: "إنهم يتحدثون عن هذا الموضوع [الأسلحة النووية] بسهولة. إنهم يطورونه، ويستخدمون تقنيات تلاعب لإدخالنا في هذه الأجندة. يستخدمون جميع أنواع التلاعب دون أي قيود. إنهم يشاركون حقًا في التدمير الكامل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062683856_0:0:2479:1859_1920x0_80_0_0_d3bc10d97289cf711f8da941f5629e6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ماريا زاخاروفا, روسيا
ماريا زاخاروفا, روسيا

زاخاروفا: الولايات المتحدة تستخدم التلاعب لجر روسيا إلى الأجندة النووية

06:40 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Nina Zotina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، لإذاعة "سبوتنيك" أن واشنطن تستخدم كل أنواع التلاعبات وتنطلق بلا حدود لجر موسكو إلى الأجندة النووية.
وقالت زاخاروفا: "إنهم يتحدثون عن هذا الموضوع [الأسلحة النووية] بسهولة. إنهم يطورونه، ويستخدمون تقنيات تلاعب لإدخالنا في هذه الأجندة. يستخدمون جميع أنواع التلاعب دون أي قيود. إنهم يشاركون حقًا في التدمير الكامل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала