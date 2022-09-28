https://sputnikarabic.ae/20220928/زاخاروفا-الولايات-المتحدة-تستخدم-التلاعب-لجر-روسيا-إلى-الأجندة-النووية-1068339415.html
زاخاروفا: الولايات المتحدة تستخدم التلاعب لجر روسيا إلى الأجندة النووية
زاخاروفا: الولايات المتحدة تستخدم التلاعب لجر روسيا إلى الأجندة النووية
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، لإذاعة "سبوتنيك" أن واشنطن تستخدم كل أنواع التلاعبات وتنطلق بلا حدود لجر... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T06:40+0000
2022-09-28T06:40+0000
2022-09-28T06:40+0000
ماريا زاخاروفا
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "إنهم يتحدثون عن هذا الموضوع [الأسلحة النووية] بسهولة. إنهم يطورونه، ويستخدمون تقنيات تلاعب لإدخالنا في هذه الأجندة. يستخدمون جميع أنواع التلاعب دون أي قيود. إنهم يشاركون حقًا في التدمير الكامل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ماريا زاخاروفا, روسيا
زاخاروفا: الولايات المتحدة تستخدم التلاعب لجر روسيا إلى الأجندة النووية
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، لإذاعة "سبوتنيك" أن واشنطن تستخدم كل أنواع التلاعبات وتنطلق بلا حدود لجر موسكو إلى الأجندة النووية.
وقالت زاخاروفا: "إنهم يتحدثون عن هذا الموضوع [الأسلحة النووية] بسهولة. إنهم يطورونه، ويستخدمون تقنيات تلاعب لإدخالنا في هذه الأجندة. يستخدمون جميع أنواع التلاعب دون أي قيود. إنهم يشاركون حقًا في التدمير الكامل".