https://sputnikarabic.ae/20220928/ستولتنبرغ-ووزير-الدفاع-الدنماركي-يناقشان-حادث-التيار-الشمالي-1068355945.html

ستولتنبرغ ووزير الدفاع الدنماركي يناقشان حادث "التيار الشمالي"

ستولتنبرغ ووزير الدفاع الدنماركي يناقشان حادث "التيار الشمالي"

ناقش الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف، قضية حماية البنية التحتية الحيوية بعد تسرب الغاز من خطي... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T13:13+0000

2022-09-28T13:13+0000

2022-09-28T13:13+0000

الناتو

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ على تويتر: "ناقشنا التخريب على خطوط أنابيب التيار الشمالي مع وزير دفاع حليفتنا الدنمارك (مورتن) بودسكوف. لقد تناولنا حماية البنية التحتية الحيوية في دول الناتو". أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2" يوم الاثنين الماضي، عن انخفاض قياسي في الضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1" كذلك، الذي علّق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب، بسبب مشكلات في إصلاح المضخات بسبب العقوبات الغربية.وبالأمس، أعلنت الشركة للصحفيين أن التدمير الذي "حدث في وقت واحد" على ثلاثة خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية "للتيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.وذكرت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز في وقت لاحق، أنه من المستحيل حاليا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر.اكتشف علماء الزلازل انفجارين تحت الماء بالقرب من الخطوط، والتحقيق جار.أكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "نورد ستريم" مثيرة للقلق، بعد ما ورد من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.

https://sputnikarabic.ae/20220927/حادث-التيار-الشمالي-كيف-يهدد-أوروبا-بأزمة-اقتصادية-أعمق-مما-حدث-في-2009-1068324114.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي