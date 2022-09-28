https://sputnikarabic.ae/20220928/سقوط-3-صواريخ-داخل-المنطقة-الخضراء-بالعاصمة-العراقية-بغداد--1068356156.html
سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد
سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بسقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، في وقت يحتشد متظاهرون في ساحة التحرير القريبة احتجاجا على عقد جلسة... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T13:11+0000
2022-09-28T13:11+0000
2022-09-28T13:11+0000
العالم العربي
سقوط
كاتيوشا
المنطقة الخضراء في بغداد
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بغداد- سبوتنيك. وصرح المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك": "سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء دون خسائر"، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، التي تضم بين أسوارها مقر مجلس النواب العراقي.وأكد مصدر أمني عراقي أن هناك إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع موعد استئناف مجلس النواب جلسته المقرر اليوم الأربعاء.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المصدر، قوله إن "مداخل العاصمة بغداد الخارجية مفتوحة أمام حركة السير مع اتخاذ اجراءات تفتيشية على السيارات الداخلة قبل السماح بدخولها".وأوضح المصدر أن "الإجراءات الأمنية المتخذة في بغداد احترازية مع موعد استئناف مجلس النواب جلسته المقرر اليوم".وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، مساء الثلاثاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
https://sputnikarabic.ae/20220928/إجراءات-أمنية-مشددة-في-بغداد-قبيل-جلسة-التصويت-على-استقالة-الحلبوسي-1068340899.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, سقوط, كاتيوشا, المنطقة الخضراء في بغداد
العالم العربي, سقوط, كاتيوشا, المنطقة الخضراء في بغداد
سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بسقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، في وقت يحتشد متظاهرون في ساحة التحرير القريبة احتجاجا على عقد جلسة برلمانية.
بغداد- سبوتنيك. وصرح المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك": "سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء دون خسائر"، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، التي تضم بين أسوارها مقر مجلس النواب العراقي.
وأكد مصدر أمني عراقي أن هناك إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع موعد استئناف مجلس النواب جلسته المقرر اليوم الأربعاء.
ونقلت
وكالة الأنباء العراقية عن المصدر، قوله إن "مداخل العاصمة بغداد الخارجية مفتوحة أمام حركة السير مع اتخاذ اجراءات تفتيشية على السيارات الداخلة قبل السماح بدخولها".
وأوضح المصدر أن "الإجراءات الأمنية المتخذة في بغداد احترازية مع موعد استئناف مجلس النواب جلسته المقرر اليوم".
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت
، مساء الثلاثاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي
، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.