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https://sputnikarabic.ae/20220928/سلطات-مقاطعة-زابوروجيه-تتوجه-إلى-بوتين-بطلب-الانضمام-لروسيا-1068338932.html
سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب الانضمام لروسيا
سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب الانضمام لروسيا
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T05:58+0000
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روسيا
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وقال على الهواء على قناة "سولفيوف": "اليوم سنوجه نداء إلى فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)". وأضاف روغوف: "بقدر ما أفهم منطق العملية، سيتم النظر في هذا النداء في الأيام المقبلة".
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روسيا

سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب الانضمام لروسيا

05:58 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة انضمام الإقليم إلى روسيا.
وقال على الهواء على قناة "سولفيوف": "اليوم سنوجه نداء إلى فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)". وأضاف روغوف: "بقدر ما أفهم منطق العملية، سيتم النظر في هذا النداء في الأيام المقبلة".
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