https://sputnikarabic.ae/20220928/سلطات-مقاطعة-زابوروجيه-تتوجه-إلى-بوتين-بطلب-الانضمام-لروسيا-1068338932.html
سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب الانضمام لروسيا
سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب الانضمام لروسيا
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T05:58+0000
2022-09-28T05:58+0000
2022-09-28T05:58+0000
روسيا
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وقال على الهواء على قناة "سولفيوف": "اليوم سنوجه نداء إلى فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)". وأضاف روغوف: "بقدر ما أفهم منطق العملية، سيتم النظر في هذا النداء في الأيام المقبلة".
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روسيا
سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب الانضمام لروسيا
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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن سلطات مقاطعة زابوروجيه ستتوجه يوم 28 سبتمبر/أيلول، عقب نتائج الاستفتاء، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب للنظر في مسألة انضمام الإقليم إلى روسيا.
وقال على الهواء على قناة "سولفيوف": "اليوم سنوجه نداء إلى فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)". وأضاف روغوف: "بقدر ما أفهم منطق العملية، سيتم النظر في هذا النداء في الأيام المقبلة".