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سوق العملات المشفرة يفقد 50 مليار دولار من قيمته
سوق العملات المشفرة يفقد 50 مليار دولار من قيمته
تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 6% اليوم الأربعاء، وخسرت ما يقرب من 50 مليار دولار، في حالة انكماش دراماتيكي بعد ارتفاع مبكر في الأسبوع مقابل... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:28+0000
2022-09-28T14:28+0000
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وانخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 7% لتصل إلى 18766 دولارا أمريكيا، فيما انخفضت الإيثريوم أيضا بأكثر من 7% إلى 1284 دولارا، بحسب موقع "ياهو فايننس".لا تزال بيتكوين تظهر ميلا للسير بخطى ثابتة مع أسواق الأسهم، مع ذلك، رأى المحللون ارتفاع في بداية هذا الأسبوع مع تراجع العملات العالمية كإشارة إلى أن "فك الاقتران" المتوقع لعملة البيتكوين من الأسواق التقليدية كان قريبا.قضى سوق العملات المشفرة المشترك الكثير من وقت مبكر يوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء قبل أن يهبط. وأشار المحللون إلى أن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن مخاوف أعمق بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.في يوم الثلاثاء، تفوق أداء بيتكوين بشكل كبير على جميع العملات الرئيسية، باستثناء الدولار، الذي يزداد قوة بفعل زيادة معدلات الفائدة في أمريكا وميل المستثمرين إليه كملاذ آمن وأصل موثوق.
https://sputnikarabic.ae/20220914/بيتكوين-تقود-العملات-المشفرة-في-انخفاض-جماعي-1067710940.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

سوق العملات المشفرة يفقد 50 مليار دولار من قيمته

14:28 GMT 28.09.2022
© shutterstockأفضل العملات الرقمية
أفضل العملات الرقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© shutterstock
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تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 6% اليوم الأربعاء، وخسرت ما يقرب من 50 مليار دولار، في حالة انكماش دراماتيكي بعد ارتفاع مبكر في الأسبوع مقابل العملات التقليدية.
وانخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 7% لتصل إلى 18766 دولارا أمريكيا، فيما انخفضت الإيثريوم أيضا بأكثر من 7% إلى 1284 دولارا، بحسب موقع "ياهو فايننس".
العملة الرقمية الأم بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
بيتكوين تقود العملات المشفرة في انخفاض جماعي
14 سبتمبر, 10:23 GMT
لا تزال بيتكوين تظهر ميلا للسير بخطى ثابتة مع أسواق الأسهم، مع ذلك، رأى المحللون ارتفاع في بداية هذا الأسبوع مع تراجع العملات العالمية كإشارة إلى أن "فك الاقتران" المتوقع لعملة البيتكوين من الأسواق التقليدية كان قريبا.
قضى سوق العملات المشفرة المشترك الكثير من وقت مبكر يوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء قبل أن يهبط. وأشار المحللون إلى أن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن مخاوف أعمق بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.
في يوم الثلاثاء، تفوق أداء بيتكوين بشكل كبير على جميع العملات الرئيسية، باستثناء الدولار، الذي يزداد قوة بفعل زيادة معدلات الفائدة في أمريكا وميل المستثمرين إليه كملاذ آمن وأصل موثوق.
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