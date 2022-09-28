https://sputnikarabic.ae/20220928/سوق-العملات-المشفرة-يفقد-50-مليار-دولار-من-قيمته-1068361266.html
سوق العملات المشفرة يفقد 50 مليار دولار من قيمته
سوق العملات المشفرة يفقد 50 مليار دولار من قيمته
تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 6% اليوم الأربعاء، وخسرت ما يقرب من 50 مليار دولار، في حالة انكماش دراماتيكي بعد ارتفاع مبكر في الأسبوع مقابل... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:28+0000
2022-09-28T14:28+0000
2022-09-28T14:28+0000
اقتصاد
العالم
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وانخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 7% لتصل إلى 18766 دولارا أمريكيا، فيما انخفضت الإيثريوم أيضا بأكثر من 7% إلى 1284 دولارا، بحسب موقع "ياهو فايننس".لا تزال بيتكوين تظهر ميلا للسير بخطى ثابتة مع أسواق الأسهم، مع ذلك، رأى المحللون ارتفاع في بداية هذا الأسبوع مع تراجع العملات العالمية كإشارة إلى أن "فك الاقتران" المتوقع لعملة البيتكوين من الأسواق التقليدية كان قريبا.قضى سوق العملات المشفرة المشترك الكثير من وقت مبكر يوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء قبل أن يهبط. وأشار المحللون إلى أن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن مخاوف أعمق بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.في يوم الثلاثاء، تفوق أداء بيتكوين بشكل كبير على جميع العملات الرئيسية، باستثناء الدولار، الذي يزداد قوة بفعل زيادة معدلات الفائدة في أمريكا وميل المستثمرين إليه كملاذ آمن وأصل موثوق.
https://sputnikarabic.ae/20220914/بيتكوين-تقود-العملات-المشفرة-في-انخفاض-جماعي-1067710940.html
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اقتصاد, العالم
سوق العملات المشفرة يفقد 50 مليار دولار من قيمته
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تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 6% اليوم الأربعاء، وخسرت ما يقرب من 50 مليار دولار، في حالة انكماش دراماتيكي بعد ارتفاع مبكر في الأسبوع مقابل العملات التقليدية.
وانخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 7% لتصل إلى 18766 دولارا أمريكيا، فيما انخفضت الإيثريوم أيضا بأكثر من 7% إلى 1284 دولارا، بحسب موقع
"ياهو فايننس".
لا تزال بيتكوين
تظهر ميلا للسير بخطى ثابتة مع أسواق الأسهم، مع ذلك، رأى المحللون ارتفاع في بداية هذا الأسبوع مع تراجع العملات العالمية كإشارة إلى أن "فك الاقتران" المتوقع لعملة البيتكوين من الأسواق التقليدية كان قريبا.
قضى سوق العملات المشفرة المشترك الكثير من وقت مبكر يوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء قبل أن يهبط. وأشار المحللون إلى أن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن مخاوف أعمق بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.
في يوم الثلاثاء، تفوق أداء بيتكوين بشكل كبير على جميع العملات الرئيسية، باستثناء الدولار، الذي يزداد قوة بفعل زيادة معدلات الفائدة في أمريكا وميل المستثمرين إليه كملاذ آمن وأصل موثوق.