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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220928/سياسي-عراقي-روسيا-هي-الصخرة-التي-تحطمت-عليها-قوى-الشر-الناتو-وأمريكا-1068354048.html
سياسي عراقي: روسيا هي الصخرة التي تحطمت عليها قوى الشر الناتو وأمريكا
سياسي عراقي: روسيا هي الصخرة التي تحطمت عليها قوى الشر الناتو وأمريكا
يرى مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق علي عزيز أمين، أن روسيا هي الصخرة التي تحطمت عليها قوى الشر الإمبريالية الأمريكية الصهيونية التي ما... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T12:08+0000
2022-09-28T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال أمين في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مارس باحتراف عملية القتل والقمع والتهجير بحق سكان دونباس وأيضا في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي تقطنها أغلبية ذات أصول روسية.وأضاف أن أمريكا والناتو ومعهم إسرائيل قاموا بإعداده وتدريبه على قتل شعوب تلك المناطق التي كانت تعاني من شدة إجرام العصابات النازية الأوكرانية.وتابع "لكن كل هذا يصطدم بالصخرة الروسية التي أعادت العالم إلى رشده وأرجعته إلى عالم القطبين بل إلى ما هو أبعد من ذلك وصولا إلى عالم متعدد الأقطاب".وأردف "هذه الصخرة الروسية تحطمت عليها قوى الشر الإمبريالية الأمريكية الصهيونية وقوى شر الناتو التي ما لبثت أن تدخر جهدا في تحطيم واحتلال وغزو دول العالم مثل أفغانستان والعراق وليبيا".ووفقا له فإن هذه النتائج من الممكن أن تفتح بابا أخر أمام مقاطعات أخرى أو حتى جمهوريات إلى حضن الأم روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220928/مسؤول-عراقي-سكان-دونباس-والمناطق-المحررة-تعرضوا-لشتى-أنواع-الاضطهاد-من-قبل-عصابات-نازية-أوكرانية-1068351674.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

سياسي عراقي: روسيا هي الصخرة التي تحطمت عليها قوى الشر الناتو وأمريكا

12:08 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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يرى مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق علي عزيز أمين، أن روسيا هي الصخرة التي تحطمت عليها قوى الشر الإمبريالية الأمريكية الصهيونية التي ما لبثت أن تدخر جهدا في تحطيم واحتلال دول العالم.
وقال أمين في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مارس باحتراف عملية القتل والقمع والتهجير بحق سكان دونباس وأيضا في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي تقطنها أغلبية ذات أصول روسية.
وأضاف أن أمريكا والناتو ومعهم إسرائيل قاموا بإعداده وتدريبه على قتل شعوب تلك المناطق التي كانت تعاني من شدة إجرام العصابات النازية الأوكرانية.
المدنيون يختبؤون في الملاجئ في جمهوربية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول عراقي: سكان دونباس والمناطق المحررة تعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد من قبل عصابات نازية أوكرانية
11:21 GMT
وأوضح أن تلك العصابات كانت تدار بواسطة العميل وصبي أمريكا زيلينسكي الذي يعتبر رأس الرمح للقاتل الأمريكي في خاصرة روسيا من أجل نشر قوات الناتو وتوسيعه والذي يجري العمل عليه منذ سنين وخاصة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.
وتابع "لكن كل هذا يصطدم بالصخرة الروسية التي أعادت العالم إلى رشده وأرجعته إلى عالم القطبين بل إلى ما هو أبعد من ذلك وصولا إلى عالم متعدد الأقطاب".
وأردف "هذه الصخرة الروسية تحطمت عليها قوى الشر الإمبريالية الأمريكية الصهيونية وقوى شر الناتو التي ما لبثت أن تدخر جهدا في تحطيم واحتلال وغزو دول العالم مثل أفغانستان والعراق وليبيا".

وأشار إلى أن نتائج الاستفاءات تؤكد بما لا يدع الشك انتصار روسيا في مواجهة الغرب.

ووفقا له فإن هذه النتائج من الممكن أن تفتح بابا أخر أمام مقاطعات أخرى أو حتى جمهوريات إلى حضن الأم روسيا.
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