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https://sputnikarabic.ae/20220928/شارة-الكابتن-تسبب-أزمة-بين-رونالدو-وجماهير-البرتغال-صور-وفيديو-1068343272.html
شارة الكابتن تسبب أزمة بين رونالدو وجماهير البرتغال... صور وفيديو
شارة الكابتن تسبب أزمة بين رونالدو وجماهير البرتغال... صور وفيديو
تسببت شارة قيادة المنتخب البرتغالي في أزمة بين الأسطورة كريستيانو رونالدو وبين جماهير بلاده، وذلك بعد ما بدر منه عقب الهزيمة من إسبانيا ضمن الجولة الختامية... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T08:47+0000
2022-09-28T08:47+0000
رياضة
منتخب البرتغال الوطني
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وخسرت البرتغال على أرضها أمام إسبانيا، بهدف دون رد، سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 88، ليخطف المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لنصف النهائي.وتأهلت إسبانيا برفقة منتخبات إيطاليا وهولندا وكرواتيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.وعقب المباراة، لم يتمكن كريستيانو رونالدو من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري الأمم.وأظهر فيديو عقب مباراة البرتغال ضد إسبانيا، الغضب والحزن على وجه رونالدو، ليقوم بإلقاء شارة القيادة بعيدًا.وأثارت اللقطة ضيق المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن ما فعله رونالدو يمثل إهانة لدوره كقائد.يذكر أن رونالدو قام بنفس الواقعة، في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، وتحديدا عقب مواجهة صربيا، وإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل.
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رياضة, منتخب البرتغال الوطني, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, منتخب البرتغال الوطني, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

شارة الكابتن تسبب أزمة بين رونالدو وجماهير البرتغال... صور وفيديو

08:47 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / CARLOS COSTAلاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو بقميص المنتخب البرتغالي في مباراة أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022
لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو بقميص المنتخب البرتغالي في مباراة أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / CARLOS COSTA
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تسببت شارة قيادة المنتخب البرتغالي في أزمة بين الأسطورة كريستيانو رونالدو وبين جماهير بلاده، وذلك بعد ما بدر منه عقب الهزيمة من إسبانيا ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وخسرت البرتغال على أرضها أمام إسبانيا، بهدف دون رد، سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 88، ليخطف المنتخب الإسباني بطاقة التأهل لنصف النهائي.
وتأهلت إسبانيا برفقة منتخبات إيطاليا وهولندا وكرواتيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وعقب المباراة، لم يتمكن كريستيانو رونالدو من إخفاء غضبه بعد تلقي الخسارة القاتلة التي أخرجت فريقه من بطولة دوري الأمم.
وأظهر فيديو عقب مباراة البرتغال ضد إسبانيا، الغضب والحزن على وجه رونالدو، ليقوم بإلقاء شارة القيادة بعيدًا.

وظهر رونالدو في الفيديو المتداول عقب المباراة وهو يتمتم خلال خروجه من أرض الملعب وأمام مدربه، ليقوم بخلع شارة قيادة منتخب بلاده وإلقائها بعيدًا دون اكتراث.

وأثارت اللقطة ضيق المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن ما فعله رونالدو يمثل إهانة لدوره كقائد.
يذكر أن رونالدو قام بنفس الواقعة، في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، وتحديدا عقب مواجهة صربيا، وإلغاء هدف صحيح له في الوقت القاتل.
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