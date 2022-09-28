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https://sputnikarabic.ae/20220928/شولتز-يعد-زيلينسكي-بعدم-الاعترام-بنتائج-الاستفتاءات-في-المناطق-المحررة-1068361153.html
شولتز يعد زيلينسكي بعدم الاعترام بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
شولتز يعد زيلينسكي بعدم الاعترام بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
أعلنت الخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتز وعد فلاديمير زيلينسكي، أثناء محادثة هاتفية، بتقديم المساعدة، بما في... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:24+0000
2022-09-28T14:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وقال المكتب الصحفي لمجلس الوزراء إن "المستشار شدد على أن ألمانيا لن تتوقف عن تقديم الدعم السياسي والمالي والإنساني لأوكرانيا، وكذلك في مجال الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، بما في ذلك توريد الأسلحة".وذكر شولتز في المحادثة مع زيلينسكي أن ألمانيا "لن تعترف أبدًا" بنتائج الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وقرر سكان المناطق المحررة يوم أمس السبت في27 أيلول/ سبتمبر العودة لوطنهم الأم روسيا في استفتاء شعبي حضره مراقبون دوليون.
https://sputnikarabic.ae/20220928/ميس-الكريدي-شاهدت-أعلى-مستوى-من-الديمقراطية-وحرية-التصويت-خلال-استفتاء-دونيتسك-1068352149.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

شولتز يعد زيلينسكي بعدم الاعترام بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة

14:24 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلنت الخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتز وعد فلاديمير زيلينسكي، أثناء محادثة هاتفية، بتقديم المساعدة، بما في ذلك إمدادات الأسلحة.
وقال المكتب الصحفي لمجلس الوزراء إن "المستشار شدد على أن ألمانيا لن تتوقف عن تقديم الدعم السياسي والمالي والإنساني لأوكرانيا، وكذلك في مجال الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، بما في ذلك توريد الأسلحة".
وذكر شولتز في المحادثة مع زيلينسكي أن ألمانيا "لن تعترف أبدًا" بنتائج الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
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فيما يتعلق بالوضع في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه التي احتلتها روسيا "بشكل غير قانوني"، شدد المستشار على أن ألمانيا لن تعترف أبدًا بنتائج الاستفتاءات "الوهمية".

وقرر سكان المناطق المحررة يوم أمس السبت في27 أيلول/ سبتمبر العودة لوطنهم الأم روسيا في استفتاء شعبي حضره مراقبون دوليون.
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