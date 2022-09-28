https://sputnikarabic.ae/20220928/شولتز-يعد-زيلينسكي-بعدم-الاعترام-بنتائج-الاستفتاءات-في-المناطق-المحررة-1068361153.html
شولتز يعد زيلينسكي بعدم الاعترام بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
شولتز يعد زيلينسكي بعدم الاعترام بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
أعلنت الخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتز وعد فلاديمير زيلينسكي، أثناء محادثة هاتفية، بتقديم المساعدة، بما في... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:24+0000
2022-09-28T14:24+0000
2022-09-28T14:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_3e54b2fe9e3a287d034a6d556a526f10.jpg
وقال المكتب الصحفي لمجلس الوزراء إن "المستشار شدد على أن ألمانيا لن تتوقف عن تقديم الدعم السياسي والمالي والإنساني لأوكرانيا، وكذلك في مجال الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، بما في ذلك توريد الأسلحة".وذكر شولتز في المحادثة مع زيلينسكي أن ألمانيا "لن تعترف أبدًا" بنتائج الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وقرر سكان المناطق المحررة يوم أمس السبت في27 أيلول/ سبتمبر العودة لوطنهم الأم روسيا في استفتاء شعبي حضره مراقبون دوليون.
https://sputnikarabic.ae/20220928/ميس-الكريدي-شاهدت-أعلى-مستوى-من-الديمقراطية-وحرية-التصويت-خلال-استفتاء-دونيتسك-1068352149.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_213:0:2873:1995_1920x0_80_0_0_9eff230e7af393db6ccef36d6c5d8c15.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
شولتز يعد زيلينسكي بعدم الاعترام بنتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتز وعد فلاديمير زيلينسكي، أثناء محادثة هاتفية، بتقديم المساعدة، بما في ذلك إمدادات الأسلحة.
وقال المكتب الصحفي لمجلس الوزراء إن "المستشار شدد على أن ألمانيا لن تتوقف عن تقديم الدعم السياسي والمالي والإنساني لأوكرانيا، وكذلك في مجال الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، بما في ذلك توريد الأسلحة".
وذكر شولتز في المحادثة مع زيلينسكي أن ألمانيا "لن تعترف أبدًا" بنتائج الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
فيما يتعلق بالوضع في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه التي احتلتها روسيا "بشكل غير قانوني"، شدد المستشار على أن ألمانيا لن تعترف أبدًا بنتائج الاستفتاءات "الوهمية".
وقرر سكان المناطق المحررة
يوم أمس السبت في27 أيلول/ سبتمبر العودة لوطنهم الأم روسيا في استفتاء شعبي حضره مراقبون دوليون.