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https://sputnikarabic.ae/20220928/صحيفة-ألمانيا-تعتقد-أن-نورد-ستريم-سيكون-غير-صالح-للاستخدام-إلى-الأبد-1068354296.html
صحيفة: ألمانيا تعتقد أن "نورد ستريم" سيكون غير صالح للاستخدام إلى الأبد
صحيفة: ألمانيا تعتقد أن "نورد ستريم" سيكون غير صالح للاستخدام إلى الأبد
تفترض أجهزة الأمن الألمانية أن كلا من خط أنابيب "نورد ستريم 1"و"نورد ستريم 2" سيصبحان غير صالحين إلى الأبد بعد التخريب، حسبما ذكرت صحيفة "تاجشبيغل"، اليوم... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T12:14+0000
2022-09-28T12:14+0000
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وفقًا لهم، إذا لم يتم إصلاح خطوط الأنابيب بسرعة، فسوف يدخل الكثير من المياه المالحة إلى خطوط أنابيب الغاز، مما يؤدي إلى حدوث تآكل. في الوقت نفسه، يشار إلى أن متخصصين من وزارة الخارجية الألمانية وعدة وزارات فيدرالية أخرى ومكتب المستشار الاتحادي يناقشون تداعيات الحادث. كخطوة أولى، تشير تاجشبيغل، ستعمل الشرطة الفيدرالية الآن على زيادة سيطرتها على المياه الإقليمية الألمانية، حيث تراقب سفنها عن كثب مسارات البنية التحتية الحيوية المتضررة.بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الصحيفة، يجب على الأراضي الفيدرالية تعزيز حماية المناطق الساحلية في بحر الشمال وبحر البلطيق. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن سلامة المحطات قيد الإنشاء حاليًا لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وكذلك الكابلات البحرية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
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أخبار ألمانيا, العالم
أخبار ألمانيا, العالم

صحيفة: ألمانيا تعتقد أن "نورد ستريم" سيكون غير صالح للاستخدام إلى الأبد

12:14 GMT 28.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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تفترض أجهزة الأمن الألمانية أن كلا من خط أنابيب "نورد ستريم 1"و"نورد ستريم 2" سيصبحان غير صالحين إلى الأبد بعد التخريب، حسبما ذكرت صحيفة "تاجشبيغل"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر في الحكومة الألمانية.
وفقًا لهم، إذا لم يتم إصلاح خطوط الأنابيب بسرعة، فسوف يدخل الكثير من المياه المالحة إلى خطوط أنابيب الغاز، مما يؤدي إلى حدوث تآكل. في الوقت نفسه، يشار إلى أن متخصصين من وزارة الخارجية الألمانية وعدة وزارات فيدرالية أخرى ومكتب المستشار الاتحادي يناقشون تداعيات الحادث. كخطوة أولى، تشير تاجشبيغل، ستعمل الشرطة الفيدرالية الآن على زيادة سيطرتها على المياه الإقليمية الألمانية، حيث تراقب سفنها عن كثب مسارات البنية التحتية الحيوية المتضررة.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الصحيفة، يجب على الأراضي الفيدرالية تعزيز حماية المناطق الساحلية في بحر الشمال وبحر البلطيق. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن سلامة المحطات قيد الإنشاء حاليًا لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وكذلك الكابلات البحرية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
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