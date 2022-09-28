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https://sputnikarabic.ae/20220928/صحيفة-الاتحاد-الأوروبي-قد-يخفف-بعض-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1068339050.html
صحيفة: الاتحاد الأوروبي قد يخفف بعض العقوبات المفروضة على روسيا
صحيفة: الاتحاد الأوروبي قد يخفف بعض العقوبات المفروضة على روسيا
قد يخفف الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المفروضة على روسيا، ويرفع بشكل فعال الحظر المفروض على نقل الأسمدة والأسمنت و"المنتجات الأخرى" الروسية، حسبما ذكرت صحيفة... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T06:23+0000
2022-09-28T06:23+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وفقًا للصحيفة، يقدم الاتحاد الأوروبي هذه التنازلات حتى تدعم اليونان وقبرص ومالطا فرض قيود على نقل النفط الروسي بواسطة الناقلات. تهدف هذه التسهيلات إلى أن تكون بمثابة تعويض للبلدان التي تعتمد على أرباح صناعة النقل، كما تلاحظ "بوليتيكو".
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

صحيفة: الاتحاد الأوروبي قد يخفف بعض العقوبات المفروضة على روسيا

06:23 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قد يخفف الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المفروضة على روسيا، ويرفع بشكل فعال الحظر المفروض على نقل الأسمدة والأسمنت و"المنتجات الأخرى" الروسية، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى ودبلوماسيين.
وفقًا للصحيفة، يقدم الاتحاد الأوروبي هذه التنازلات حتى تدعم اليونان وقبرص ومالطا فرض قيود على نقل النفط الروسي بواسطة الناقلات. تهدف هذه التسهيلات إلى أن تكون بمثابة تعويض للبلدان التي تعتمد على أرباح صناعة النقل، كما تلاحظ "بوليتيكو".
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