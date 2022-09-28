https://sputnikarabic.ae/20220928/صحيفة-دراغي-أكد-للحلفاء-عدم-تغيير-سياسة-بلاده-تجاه-أوروبا-بعد-صعود-اليمين-1068365653.html

صحيفة: دراغي أكد للحلفاء عدم تغيير سياسة بلاده تجاه أوروبا بعد صعود اليمين

صحيفة: دراغي أكد للحلفاء عدم تغيير سياسة بلاده تجاه أوروبا بعد صعود اليمين

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لقادة فرنسا وألمانيا ورئيس المفوضية الأوروبية أن الحكومة المستقبلية لبلاده ستواصل السياسة المؤيدة لأوروبا والموالية... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T15:35+0000

2022-09-28T15:35+0000

2022-09-28T15:35+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

إيطاليا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1068257149_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b01098b2d0c84fcd42fb14c0b52944a9.jpg

روما- سبوتنيك. وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية، اتصل دراغي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وجاء الاتصال في المقام الأول لتقديم تأكيدات فيما يتعلق بخطوط العمل الرئيسية الثلاثة للحكومة الإيطالية المقبلة، والتي سيتم تشكيلها بناء على نتائج انتخابات الأحد.وعلى وجه الخصوص، أكد دراغي أن الحكومة ستواصل دعم أوكرانيا، بما في ذلك على الصعيد العسكري، وستتبع الاتحاد الأوروبي في قضية العقوبات ضد روسيا و"دون تردد" ستدعم الناتو، بحسب مصادر في بروكسل.حصل ائتلاف يطلق على نفسه اسم يمين الوسط على 44% من الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإيطالي في 25 سبتمبر/ أيلول. الشريك الأكبر في الائتلاف هو حزب الأخوة الإيطاليين بزعامة جيورجيا ميلوني، والذي حصل على أكثر من 26%.في الأيام الثلاثة الماضية، أجرى دراغي مكالمتين هاتفيتين مع ميلوني، الذي من المتوقع أن تصبح رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة. وبحسب معلومات لم يتم التحقق منها، عقد السياسيان اجتماعا وجها لوجه.وقال التقرير إن مصير ميلوني يعتمد على ما إذا كانت ستتخلى عن السياسة الراديكالية للحملة الانتخابية وتتجه نحو شركاء روما التقليديين.بعد نشر تقرير صحيفة "لا ريبوبليكا"، نفى القصر الحكومي في كيجي (مجلس الوزراء) الأخبار، قائلا إن دراغي "لم يبرم أي اتفاقيات أو التزامات".

https://sputnikarabic.ae/20220926/الاتحاد-الأوروبي-يأمل-في-الإبقاء-على-علاقة-الصداقة-مع-إيطاليا-بعد-صعود-اليمين-1068264514.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا