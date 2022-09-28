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"فات أوان المغادرة".. الإعصار إيان يضرب غرب فلوريدا.. فيديوهات
"فات أوان المغادرة".. الإعصار إيان يضرب غرب فلوريدا.. فيديوهات
ضربت الرياح والأمطار من الإعصار إيان غرب فلوريدا صباح الأربعاء، مع اقتراب العاصفة من الشاطئ ووضعها في الفئة الخامسة، مما يجعلها واحدة من أقوى العواصف التي تهدد... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T15:59+0000
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حذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار ورياح "شديدة الخطورة" في الساعات القادمة حيث تهبط عين العاصفة على الساحل في مكان ما بين تامبا وفورت مايرز بولاية فلوريدا، مع الشعور بآثارها في معظم أنحاء الولاية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".كان الإعصار أقل بقليل من عتبة الفئة الخامسة صباح الأربعاء، حيث بلغت سرعة الرياح القصوى 155 ميلًا في الساعة.وفقًا لآخر تحديث من المركز الوطني للأعاصير، ضربت عاصفتان فقط من الفئة الخامسة اليابسة في الولايات المتحدة خلال الثلاثين عاما الماضية، وكلتاهما في فلوريدا.يخضع ملايين السكان لأوامر إخلاء أو تحذيرات في أجزاء من ساحل فلوريدا، لكن الحاكم رون ديسانتيس حذر صباح الأربعاء من أن الأوان قد فات للمغادرة في مقاطعات كولير ولي وساراسوتا وتشارلوت، حيث يمكن أن تصل العاصفة إلى اليابسة.وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة "تتفاقم بسرعة".قال مسؤولون في كوبا إنهم يعملون على إعادة الكهرباء بعد أن تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة بأكملها ليلة الثلاثاء. وقتل شخصان على الأقل.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو

"فات أوان المغادرة".. الإعصار إيان يضرب غرب فلوريدا.. فيديوهات

15:59 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 16:01 GMT 28.09.2022)
© AP Photo / Gerald Herbertإعصار "سالي" في فلوريدا، الولايات المتحدة 17 سبتمبر  2020
إعصار سالي في فلوريدا، الولايات المتحدة 17 سبتمبر  2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
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ضربت الرياح والأمطار من الإعصار إيان غرب فلوريدا صباح الأربعاء، مع اقتراب العاصفة من الشاطئ ووضعها في الفئة الخامسة، مما يجعلها واحدة من أقوى العواصف التي تهدد الولايات المتحدة منذ عقود.
حذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار ورياح "شديدة الخطورة" في الساعات القادمة حيث تهبط عين العاصفة على الساحل في مكان ما بين تامبا وفورت مايرز بولاية فلوريدا، مع الشعور بآثارها في معظم أنحاء الولاية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
كان الإعصار أقل بقليل من عتبة الفئة الخامسة صباح الأربعاء، حيث بلغت سرعة الرياح القصوى 155 ميلًا في الساعة.
وفقًا لآخر تحديث من المركز الوطني للأعاصير، ضربت عاصفتان فقط من الفئة الخامسة اليابسة في الولايات المتحدة خلال الثلاثين عاما الماضية، وكلتاهما في فلوريدا.
يخضع ملايين السكان لأوامر إخلاء أو تحذيرات في أجزاء من ساحل فلوريدا، لكن الحاكم رون ديسانتيس حذر صباح الأربعاء من أن الأوان قد فات للمغادرة في مقاطعات كولير ولي وساراسوتا وتشارلوت، حيث يمكن أن تصل العاصفة إلى اليابسة.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة "تتفاقم بسرعة".
قال مسؤولون في كوبا إنهم يعملون على إعادة الكهرباء بعد أن تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة بأكملها ليلة الثلاثاء. وقتل شخصان على الأقل.
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