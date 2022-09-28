"فات أوان المغادرة".. الإعصار إيان يضرب غرب فلوريدا.. فيديوهات
15:59 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 16:01 GMT 28.09.2022)
© AP Photo / Gerald Herbertإعصار "سالي" في فلوريدا، الولايات المتحدة 17 سبتمبر 2020
© AP Photo / Gerald Herbert
ضربت الرياح والأمطار من الإعصار إيان غرب فلوريدا صباح الأربعاء، مع اقتراب العاصفة من الشاطئ ووضعها في الفئة الخامسة، مما يجعلها واحدة من أقوى العواصف التي تهدد الولايات المتحدة منذ عقود.
حذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار ورياح "شديدة الخطورة" في الساعات القادمة حيث تهبط عين العاصفة على الساحل في مكان ما بين تامبا وفورت مايرز بولاية فلوريدا، مع الشعور بآثارها في معظم أنحاء الولاية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
11:30 am. In the moat just outside the eyewall in Punta Gorda. #Hurricane #IAN in #Florida pic.twitter.com/v9X13JjiQa— Josh Morgerman (@iCyclone) September 28, 2022
كان الإعصار أقل بقليل من عتبة الفئة الخامسة صباح الأربعاء، حيث بلغت سرعة الرياح القصوى 155 ميلًا في الساعة.
Pine Island, Florida, as the eyewall of Hurricane #Ian begins to come ashore.pic.twitter.com/umml6282gY— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 28, 2022
WATCH: Hurricane Ian, which is close to a Category 5 storm, approaching the coast of Florida pic.twitter.com/lJspWDxWqt— BNO News (@BNONews) September 28, 2022
وفقًا لآخر تحديث من المركز الوطني للأعاصير، ضربت عاصفتان فقط من الفئة الخامسة اليابسة في الولايات المتحدة خلال الثلاثين عاما الماضية، وكلتاهما في فلوريدا.
الناس هربت من الشواطئ و هؤلاء الحمقاء يسبحون على شاطئ فورت مايرز الآن و اعصار خارق في الطريق إليهم 😶❗️❗️#طقس_العالم— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 28, 2022
28-9-2022#Ian #HurricaneIan #Florida pic.twitter.com/h2KoDIJbd3
يخضع ملايين السكان لأوامر إخلاء أو تحذيرات في أجزاء من ساحل فلوريدا، لكن الحاكم رون ديسانتيس حذر صباح الأربعاء من أن الأوان قد فات للمغادرة في مقاطعات كولير ولي وساراسوتا وتشارلوت، حيث يمكن أن تصل العاصفة إلى اليابسة.
وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة "تتفاقم بسرعة".
قال مسؤولون في كوبا إنهم يعملون على إعادة الكهرباء بعد أن تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة بأكملها ليلة الثلاثاء. وقتل شخصان على الأقل.