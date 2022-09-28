https://sputnikarabic.ae/20220928/فوكس-نيوز-بايدن-قد-يكون-متورطا-في-تفجير-أنابيب-نورد-ستريم-1068356474.html
فوكس نيوز: بايدن قد يكون متورطا في تفجير أنابيب "نورد ستريم"
فوكس نيوز: بايدن قد يكون متورطا في تفجير أنابيب "نورد ستريم"
قد تكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متورطة في تدمير أنابيب "نورد ستريم"، وفقًا لمقدم قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T13:25+0000
2022-09-28T13:25+0000
2022-09-28T13:25+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت في فبراير/ شباط الماضي رغبتها في التخلص من خط أنابيب الغاز الذي يمد أوروبا.كما قال بايدن قبل ثلاثة أسابيع من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا:كما لاحظ الصحفي، لا يمكن اعتبار أي من كلمات الرئيس عرضية، لا سيما بالنظر إلى الملاحظات المستخدمة.وقال المقدم: "لا يقول، كما يقولون، سأعلق إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا. يقول إنه لن يكون هناك نورد ستريم، وسنضع حدا له، وسنقوم بتعطيله، وسنقوم بتفجيره. ورد على سؤال "كيف؟": "أعدكم، يمكننا أن نفعل ذلك". "لقد فكروا في كل شيء".لفت كارلسون الانتباه إلى رد فعل الحلفاء المخلصين للبيت الأبيض على هذا الحدث. هكذا، كان وزير خارجية بولندا السابق، رادوسلاف سيكورسكي، مسرورًا بالأضرار التي لحقت بالطريق السريع، وكتب في الشبكات الاجتماعية "شكرًا للولايات المتحدة الأمريكية". وفقًا للمقدم، الدبلوماسي البولندي قريب جدًا من بايدن لدرجة أنه اختار صورتهما المشتركة لصورته الشخصية على تويتر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
فوكس نيوز: بايدن قد يكون متورطا في تفجير أنابيب "نورد ستريم"
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قد تكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متورطة في تدمير أنابيب "نورد ستريم"، وفقًا لمقدم قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون.
وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت في فبراير/ شباط الماضي رغبتها في التخلص من خط أنابيب الغاز الذي يمد أوروبا.
كما قال بايدن قبل ثلاثة أسابيع من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا:
"لن يكون هناك نورد ستريم 2
، سنضع حدا له. أعدكم بأننا نستطيع القيام بذلك".
كما لاحظ الصحفي، لا يمكن اعتبار أي من كلمات الرئيس عرضية، لا سيما بالنظر إلى الملاحظات المستخدمة.
وقال المقدم: "لا يقول، كما يقولون، سأعلق إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا. يقول إنه لن يكون هناك نورد ستريم، وسنضع حدا له، وسنقوم بتعطيله، وسنقوم بتفجيره. ورد على سؤال "كيف؟": "أعدكم، يمكننا أن نفعل ذلك". "لقد فكروا في كل شيء".
لفت كارلسون الانتباه إلى رد فعل الحلفاء المخلصين للبيت الأبيض على هذا الحدث. هكذا، كان وزير خارجية بولندا السابق، رادوسلاف سيكورسكي، مسرورًا بالأضرار التي لحقت بالطريق السريع، وكتب في الشبكات الاجتماعية "شكرًا للولايات المتحدة الأمريكية". وفقًا للمقدم، الدبلوماسي البولندي قريب جدًا من بايدن لدرجة أنه اختار صورتهما المشتركة لصورته الشخصية على تويتر.