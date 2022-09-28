https://sputnikarabic.ae/20220928/فوكس-نيوز-بايدن-قد-يكون-متورطا-في-تفجير-أنابيب-نورد-ستريم-1068356474.html

فوكس نيوز: بايدن قد يكون متورطا في تفجير أنابيب "نورد ستريم"

فوكس نيوز: بايدن قد يكون متورطا في تفجير أنابيب "نورد ستريم"

قد تكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متورطة في تدمير أنابيب "نورد ستريم"، وفقًا لمقدم قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T13:25+0000

2022-09-28T13:25+0000

2022-09-28T13:25+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت في فبراير/ شباط الماضي رغبتها في التخلص من خط أنابيب الغاز الذي يمد أوروبا.كما قال بايدن قبل ثلاثة أسابيع من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا:كما لاحظ الصحفي، لا يمكن اعتبار أي من كلمات الرئيس عرضية، لا سيما بالنظر إلى الملاحظات المستخدمة.وقال المقدم: "لا يقول، كما يقولون، سأعلق إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا. يقول إنه لن يكون هناك نورد ستريم، وسنضع حدا له، وسنقوم بتعطيله، وسنقوم بتفجيره. ورد على سؤال "كيف؟": "أعدكم، يمكننا أن نفعل ذلك". "لقد فكروا في كل شيء".لفت كارلسون الانتباه إلى رد فعل الحلفاء المخلصين للبيت الأبيض على هذا الحدث. هكذا، كان وزير خارجية بولندا السابق، رادوسلاف سيكورسكي، مسرورًا بالأضرار التي لحقت بالطريق السريع، وكتب في الشبكات الاجتماعية "شكرًا للولايات المتحدة الأمريكية". وفقًا للمقدم، الدبلوماسي البولندي قريب جدًا من بايدن لدرجة أنه اختار صورتهما المشتركة لصورته الشخصية على تويتر.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية