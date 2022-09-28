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https://sputnikarabic.ae/20220928/قادة-مناطق-خيرسون-وزابوروجيه-ولوغانسك-ودونيتسك-يصلون-إلى-موسكو-1068376612.html
قادة المناطق المحررة يصلون إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي"
قادة المناطق المحررة يصلون إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي"
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية بمنطقة خيرسون، صباح اليوم الخميس، إن قادة منطقتي زابوريجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T23:04+0000
2022-09-28T23:19+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في منشور لستريموسوف عبر موقع تليغرام، أرفق معه صورة مع قادة المناطق المذكورة بالقرب من سلالم الطائرة.وكتب ستريموسوف: "هبطت طائرة تاريخية مع قادة الأراضي المحررة في موسكو. هذا، بالطبع، هو بالفعل تاريخ، ولكن مع نهاية سعيدة. تجتمع منطقتا خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في موسكو لاتخاذ قرار تاريخي".وأضاف: "قريبا جدا سنصبح أعضاء تأسيسيين جدد للاتحاد الروسي".يشار إلى أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه أجرت استفتاءات على أن تصبح أجزاء من روسيا في وقت سابق من سبتمبر. وصوت معظم السكان للانضمام إلى روسيا.
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روسيا

قادة المناطق المحررة يصلون إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي"

23:04 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 23:19 GMT 28.09.2022)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية بمنطقة خيرسون، صباح اليوم الخميس، إن قادة منطقتي زابوريجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي".
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في منشور لستريموسوف عبر موقع تليغرام، أرفق معه صورة مع قادة المناطق المذكورة بالقرب من سلالم الطائرة.
وكتب ستريموسوف: "هبطت طائرة تاريخية مع قادة الأراضي المحررة في موسكو. هذا، بالطبع، هو بالفعل تاريخ، ولكن مع نهاية سعيدة. تجتمع منطقتا خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في موسكو لاتخاذ قرار تاريخي".
وأضاف: "قريبا جدا سنصبح أعضاء تأسيسيين جدد للاتحاد الروسي".
يشار إلى أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه أجرت استفتاءات على أن تصبح أجزاء من روسيا في وقت سابق من سبتمبر. وصوت معظم السكان للانضمام إلى روسيا.
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