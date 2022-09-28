https://sputnikarabic.ae/20220928/قوارب-الموت-تقتل-حلم-الهجرة-نحو-شواطئ-الأمان-1068346360.html
قوارب الموت تقتل حلم الهجرة نحو شواطئ الأمان
قوارب الموت تقتل حلم الهجرة نحو شواطئ الأمان
باتت تتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين بطريقة غير شرعية في كل مرة، وأوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية مزرية تقودهم إلى رمي أنفسهم في عرض البحر، فآخرون... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T10:14+0000
2022-09-28T10:14+0000
2022-09-28T10:37+0000
راديو
صدى الحياة
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قوارب الموت تقتل حلم الهجرة نحو شواطئ الأمان
قوارب الموت تقتل حلم الهجرة نحو شواطئ الأمان
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة"، عن الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت لتحقيق حلم الحياة الكريمة وتأمين وضع اقتصادي، وإلى متى تستمر هذه الشبكات الإجرامية في تهريب العائلات والبشر؟، وألهذا الحد يسترخصون أرواح الناس مقابل رزمة من الدولارات؟.حول هذا الموضوع قالت رئيسة فرع الهلال الاحمر بطرطوس، الدكتورة رنا مرعي لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
قوارب الموت تقتل حلم الهجرة نحو شواطئ الأمان
10:14 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
باتت تتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين بطريقة غير شرعية في كل مرة، وأوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية مزرية تقودهم إلى رمي أنفسهم في عرض البحر، فآخرون فقدوا أزواجهم وآخرون زوجاتهم وأبنائهم.
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة"، عن الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت لتحقيق حلم الحياة الكريمة وتأمين وضع اقتصادي، وإلى متى تستمر هذه الشبكات الإجرامية في تهريب العائلات والبشر؟، وألهذا الحد يسترخصون أرواح الناس مقابل رزمة من الدولارات؟.
حول هذا الموضوع قالت رئيسة فرع الهلال الاحمر بطرطوس، الدكتورة رنا مرعي لبرنامج "صدى الحياة":
"هذه القوارب غير مؤهلة للهجرة، وبالتالي على هؤلاء المهاجرين أن يفكّروا جيدا قبل أن يتخذوا خطوة الهجرة بهذه الطريقة، وأن لا يسترخصوا حياتهم هكذا، أتمنى أن يكون هذا درس للعالم لأن مصيرهم الموت بهكذا قوارب، ونحن كمنظمة الهلال الأحمر قمننا عن طريق مشفى الباسل، بإسعاف الناجين ببطانيات وبرادات وقدّمنا المساعدة لهم".
وأشارت الدكتورة رنا إلى أن مثل هذه الحوادث ترجع إلى ضمير وطمع المهرّبين الذين يتاجرون بحياة الأشخاص، ويجب على الدولة محاسبتهم وملاحقتهم.
التفاصيل في الملف الصوتي...