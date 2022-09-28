https://sputnikarabic.ae/20220928/كاماز-ماستر-لن-يشارك-في-داكار-بعد-رفضه-إدانة-العملية-الخاصة-1068343658.html
"كاماز ماستر" لن يشارك في "داكار" بعد رفضه إدانة العملية الخاصة
"كاماز ماستر" لن يشارك في "داكار" بعد رفضه إدانة العملية الخاصة
رفض الفائز الحالي في رالي داكار، فريق كاماز ماستر، التوقيع على استبيان الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) الذي يدين العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ويسمح لهم... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T08:59+0000
2022-09-28T08:59+0000
2022-09-28T09:18+0000
رياضة
مجتمع
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وجاء في البيان: "ترجع مشاركة الرياضيين الروس في رالي داكار إلى الحاجة إلى توقيع استبيان من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) يدين العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي رأينا، محتوى هذه الوثيقة ذو طبيعة سياسية، وينتهك أيضًا مبادئ الشروط المتساوية للرياضيين. ونرى أنه من المستحيل على أنفسنا التوقيع على مثل هذه الوثائق والمشاركة في المسابقات في مثل هذه الظروف، وخيارنا واضح، نحن دائمًا مع وطننا، خاصة عندما يكون في وضع صعب".ستقام "داكار" في الفترة من 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 15 يناير/كانون الثاني 2023 في المملكة العربية السعودية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
"كاماز ماستر" لن يشارك في "داكار" بعد رفضه إدانة العملية الخاصة
08:59 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 09:18 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
رفض الفائز الحالي في رالي داكار، فريق كاماز ماستر، التوقيع على استبيان الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) الذي يدين العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ويسمح لهم بالمشاركة في سباق 2023، وفقًا لموقع الفريق الرسمي.
وجاء في البيان: "ترجع مشاركة الرياضيين الروس في رالي داكار إلى الحاجة إلى توقيع استبيان من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) يدين العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي رأينا، محتوى هذه الوثيقة ذو طبيعة سياسية، وينتهك أيضًا مبادئ الشروط المتساوية للرياضيين. ونرى أنه من المستحيل على أنفسنا التوقيع على مثل هذه الوثائق والمشاركة في المسابقات في مثل هذه الظروف، وخيارنا واضح، نحن دائمًا مع وطننا، خاصة عندما يكون في وضع صعب".
ستقام "داكار" في الفترة من 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 15 يناير/كانون الثاني 2023 في المملكة العربية السعودية.