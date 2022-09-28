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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا مجهولا"، وذلك بعد أيام فقط من آخر تجربة لها وقبل زيارة نائبة الرئيس... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T09:42+0000
2022-09-28T10:06+0000
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وحسب "فرانس برس"، أصدرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول بيانا، قالت فيه إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى المياه المعروفة باسم بحر اليابان.وأكد خفر السواحل الياباني أيضًا إطلاق صاروخ باليستي محتمل، بناء على معلومات من وزارة الدفاع في طوكيو، مشيرا إلى أنه تم تحذير السفن.يأتي ذلك تزامنا مع عدة تجارب قامت بها كوريا الشمالية هذا العام.ومن المقرر أن تصل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى سيئول، غدا الخميس، في زيارة قصيرة تزور خلالها الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أجرت السفينة الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية تدريبات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية في المياه قبالة شبه الجزيرة.يذكر أن واشنطن هي الحليف الأمني ​​الرئيسي لسيئول ولديها نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشمال. وقد أجرى البلدان تدريبات مشتركة منذ فترة طويلة، ويصرون على أنها دفاعية بحتة، لكن كوريا الشمالية تعتبرها تدريبات على مهاجمتها.
https://sputnikarabic.ae/20220927/كوريا-الجنوبية-تعلن-زيارة-كامالا-هاريس-المنطقة-المنزوعة-السلاح-بين-الكوريتين-هذا-الأسبوع-1068299181.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

09:42 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 10:06 GMT 28.09.2022)
© AP Photo / Ahn Young-joonاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا مجهولا"، وذلك بعد أيام فقط من آخر تجربة لها وقبل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لسيئول.
وحسب "فرانس برس"، أصدرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول بيانا، قالت فيه إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى المياه المعروفة باسم بحر اليابان.
وأكد خفر السواحل الياباني أيضًا إطلاق صاروخ باليستي محتمل، بناء على معلومات من وزارة الدفاع في طوكيو، مشيرا إلى أنه تم تحذير السفن.
يأتي ذلك تزامنا مع عدة تجارب قامت بها كوريا الشمالية هذا العام.
ومن المقرر أن تصل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى سيئول، غدا الخميس، في زيارة قصيرة تزور خلالها الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية.
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعقد اجتماعا مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان ديوك-سو، في طوكيو على هامش جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
كوريا الجنوبية تعلن زيارة كامالا هاريس المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين هذا الأسبوع
أمس, 07:16 GMT
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أجرت السفينة الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية تدريبات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية في المياه قبالة شبه الجزيرة.
يذكر أن واشنطن هي الحليف الأمني ​​الرئيسي لسيئول ولديها نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية لحمايتها من الشمال. وقد أجرى البلدان تدريبات مشتركة منذ فترة طويلة، ويصرون على أنها دفاعية بحتة، لكن كوريا الشمالية تعتبرها تدريبات على مهاجمتها.
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