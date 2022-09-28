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https://sputnikarabic.ae/20220928/لماذا-يحتفل-المغرب-باليوم-العالمي-لداء-السعار-1068366821.html
لماذا يحتفل المغرب باليوم العالمي لداء "السعار"؟
لماذا يحتفل المغرب باليوم العالمي لداء "السعار"؟
يحتفل المغرب باليوم العالمي لداء الكلب (السعار)، الذي يوافق الـ 28 من سبتمبر/ أيلول من كل عام، تحت شعار "صحة واحدة، صفر حالة وفاة". 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T16:03+0000
2022-09-28T16:03+0000
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ويحتفل العالم بهذه المناسبة للتوعية بمخاطر "السعار" ولتحفيز الجهود العالمية للقضاء على هذا المرض والوصول إلى معدلات لا يكون فيها وفيات بهذا الداء.أكدت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، أن هذه المناسبة تساهم في الحد من انتشار مرض السعار وتحفز الناس على مكافحة انتشاره في الحيوانات قبل الوصول إلى الإنسان.يتسبب فيروس خطير في داء "السعار"، ويكون في الحيوانات ذات الدم الحار ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان، عندما يتعرض للعض من حيوان مصاب به.وتعد الكلاب هي المصدر الأول لهذا الداء وهي مسؤولة عن غالبية الإصابات به، لكن اللقاحات يمكن أن تحول دون الإصابة إذا أخذتها الحيوانات في الوقت المناسب.
https://sputnikarabic.ae/20191001/بعضها-تحمله-الكلاب-أخطر-3-أمراض-تصيب-الحيوانات-والبشر-1043032826.html
https://sputnikarabic.ae/20200929/المغرب-يعلن-انخفاض-أعداد-مرضى-السعار-1046677117.html
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منوعات

لماذا يحتفل المغرب باليوم العالمي لداء "السعار"؟

16:03 GMT 28.09.2022
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تدريبات كلاب الشرطة في شركة الخطوط الجوية أيروفلوت في مطار شيريميتيفو، موسكو 2 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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يحتفل المغرب باليوم العالمي لداء الكلب (السعار)، الذي يوافق الـ 28 من سبتمبر/ أيلول من كل عام، تحت شعار "صحة واحدة، صفر حالة وفاة".
ويحتفل العالم بهذه المناسبة للتوعية بمخاطر "السعار" ولتحفيز الجهود العالمية للقضاء على هذا المرض والوصول إلى معدلات لا يكون فيها وفيات بهذا الداء.
كلاب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2019
بعضها تحمله الكلاب… أخطر 3 أمراض تصيب الحيوانات والبشر
1 أكتوبر 2019, 20:15 GMT
أكدت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، أن هذه المناسبة تساهم في الحد من انتشار مرض السعار وتحفز الناس على مكافحة انتشاره في الحيوانات قبل الوصول إلى الإنسان.
يتسبب فيروس خطير في داء "السعار"، ويكون في الحيوانات ذات الدم الحار ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان، عندما يتعرض للعض من حيوان مصاب به.
مدينة الرباط، المغرب، يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2020
المغرب يعلن انخفاض أعداد مرضى السعار
29 سبتمبر 2020, 10:34 GMT
وتعد الكلاب هي المصدر الأول لهذا الداء وهي مسؤولة عن غالبية الإصابات به، لكن اللقاحات يمكن أن تحول دون الإصابة إذا أخذتها الحيوانات في الوقت المناسب.
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