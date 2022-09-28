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https://sputnikarabic.ae/20220928/مادورو-أوروبا-والولايات-المتحدة-تمارسان-انتحارا-اقتصاديا-بمحاولتهما-إلحاق-الضرر-بروسيا-1068339169.html
مادورو: أوروبا والولايات المتحدة تمارسان "انتحارا اقتصاديا" بمحاولتهما إلحاق الضرر بروسيا
مادورو: أوروبا والولايات المتحدة تمارسان "انتحارا اقتصاديا" بمحاولتهما إلحاق الضرر بروسيا
صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن أوروبا والولايات المتحدة تنتحران في محاولتهما إلحاق الضرر بروسيا. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T06:39+0000
2022-09-28T06:39+0000
العالم
نيكولاس مادورو
أخبار روسيا اليوم
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كاراكاس- سبوتنيك. وقال مادورو: "اختارت أوروبا والولايات المتحدة انتحارا اقتصاديا في محاولة لقتل روسيا، وأعلنتا الانتحار الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعهما واقتصادهما، وذلك من أجل إلحاق ضرر بروسيا والقضاء على روسيا بسبب هوس "الروسوفوبيا".وأوضح أن الغرب يفضل أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية على حوار السلام مع روسيا، داعيا جميع الأطراف للعودة إلى الحوار الدبلوماسي لمنع تصعيد النزاع ونشوب حرب عالمية جديدة.وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده يمكنها تزويد السوق العالمية بالغاز والنفط، مشيرا إلى أن فرض عقوبات على روسيا هو السبب في أزمة الطاقة العالمية.جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحاته جاءت خلال زيارة هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".وأكد مادورو أن كاراكاس ترغب في توفير ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي من النفط والغاز بطريقة مستقرة، مشيرا إلى أن سحب الاستثمارات من بلاده خلال السنوات الماضية تسبب في انخفاض إنتاجها.وتابع: "لكنه تم إصلاح الصناعة النفطية ليصل الإنتاج الحالي إلى نحو 700 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 2.3 مليون برميل في 2002".ووصف رئيس فنزويلا العقوبات المفروضة على روسيا بأنها "غير منطقية وغير مبررة".
https://sputnikarabic.ae/20220915/مادورو-فنزويلا-يمكنها-تزويد-السوق-العالمية-بالغاز-والنفط-1067786888.html
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العالم, نيكولاس مادورو, أخبار روسيا اليوم
العالم, نيكولاس مادورو, أخبار روسيا اليوم

مادورو: أوروبا والولايات المتحدة تمارسان "انتحارا اقتصاديا" بمحاولتهما إلحاق الضرر بروسيا

06:39 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن أوروبا والولايات المتحدة تنتحران في محاولتهما إلحاق الضرر بروسيا.
كاراكاس- سبوتنيك. وقال مادورو: "اختارت أوروبا والولايات المتحدة انتحارا اقتصاديا في محاولة لقتل روسيا، وأعلنتا الانتحار الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعهما واقتصادهما، وذلك من أجل إلحاق ضرر بروسيا والقضاء على روسيا بسبب هوس "الروسوفوبيا".

وأوضح أن الغرب يفضل أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية على حوار السلام مع روسيا، داعيا جميع الأطراف للعودة إلى الحوار الدبلوماسي لمنع تصعيد النزاع ونشوب حرب عالمية جديدة.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده يمكنها تزويد السوق العالمية بالغاز والنفط، مشيرا إلى أن فرض عقوبات على روسيا هو السبب في أزمة الطاقة العالمية.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
مادورو: فنزويلا يمكنها تزويد السوق العالمية بالغاز والنفط
15 سبتمبر, 12:34 GMT
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحاته جاءت خلال زيارة هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأكد مادورو أن كاراكاس ترغب في توفير ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي من النفط والغاز بطريقة مستقرة، مشيرا إلى أن سحب الاستثمارات من بلاده خلال السنوات الماضية تسبب في انخفاض إنتاجها.
وتابع: "لكنه تم إصلاح الصناعة النفطية ليصل الإنتاج الحالي إلى نحو 700 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 2.3 مليون برميل في 2002".
ووصف رئيس فنزويلا العقوبات المفروضة على روسيا بأنها "غير منطقية وغير مبررة".
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