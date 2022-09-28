https://sputnikarabic.ae/20220928/ما-هي-الأسلحة-النووية-التكتيكية-لروسيا؟-1068350177.html

ما هي الأسلحة النووية التكتيكية لروسيا؟

ما هي الأسلحة النووية التكتيكية لروسيا؟

تتسلح القوى النووية بذخائر نووية من فئات مختلفة ولأغراض مختلفة. على وجه الخصوص، أصبحت الأسلحة النووية التكتيكية منتشرة على نطاق واسع. هذه ذخيرة خاصة منخفضة... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T11:09+0000

2022-09-28T11:09+0000

2022-09-28T11:28+0000

رصد عسكري

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كما يوحي الاسم، تحتوي الأسلحة النووية التكتيكية على ذخائر خاصة مصممة للاستخدام على مستوى العمليات التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركبات النقل وناقلات هذه الأسلحة هي أنظمة ومجمعات تكتيكية تعمل في فروع مختلفة من الجيش.تعتبر المواقع المختلفة في منطقة تأثير الأسلحة التكتيكية أهدافًا للأسلحة النووية التكتيكية. يمكن أن تكون هذه تجمعات القوات في المناطق المحددة وفي المواقع والمقرات ومراكز القيادة ومواقع البطاريات والأنظمة المختلفة والمنشآت العسكرية وذات استخدام مزدوج.طبيعة هذه الأهداف تسمح بحل المشكلة بشكل فعال بقوة منخفضة نسبيًا للذخيرة. معظم الشحنات التكتيكية المعروفة لها مردود يتراوح من مئات الأطنان من مادة تي إن تي (في الواقع، الحد الأدنى لعائد الجهاز النووي) إلى عشرات كيلو طن. أقوى نموذج للأسلحة النووية التكتيكية هو القنبلة النووية الحرارية الأمريكية الجوية "بي-61". تم تصميم بعض تعديلاتها لتصل إلى 300-340 كيلو طن، وفي هذا الصدد، فإن القنبلة التكتيكية تشبه كتلة الرؤوس الحربية الاستراتيجية.تسمح القوة المحدودة للشحنة النووية بتقليل حجم ووزن الذخيرة بشكل عام، مما يضمن التوافق مع ناقلات مختلفة. أخف أنواع الأسلحة النووية التكتيكية وأكثرها إحكاما هي قذائف مدفعية خاصة. في روسيا تم تنفيذ هذه الذخيرة في عيار 152 ملم. كما تم إنشاء رؤوس حربية أكبر للصواريخ الباليستية وصواريخ موجهة من فئات مختلفة. طُلب من الطيران استخدام القنابل.تجدر الإشارة إلى أن إنتاج ونشر الأسلحة النووية التكتيكية لا يقتصر على أي وثائق وقواعد - باستثناء معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقيات الخاصة بوسائط الإيصال. بفضل هذا، يمكن للقوى النووية إنتاج أي كمية مطلوبة من الذخائر التكتيكية والاحتفاظ بها في الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، ليست هناك حاجة لإبلاغ أي شخص عن مثل هذه الأسلحة.في روسيا، بدأ تطوير الأسلحة النووية التكتيكية في خمسينيات القرن الماضي، بعد فترة وجيزة من النجاحات الأولى في مجال الأنظمة الاستراتيجية. في غضون عشرة سنوات، تلقت جميع الفروع الرئيسية للقوات المسلحة ذخيرتها التكتيكية. بعد ذلك، أنشأ العلم والصناعة أجيالًا جديدة من المنتجات، وعلى ما يبدو، يستمر العمل على الأسلحة النووية التكتيكية حتى يومنا هذا. ومع ذلك، بسبب خصوصية هذا الموضوع، لا توجد معلومات مفتوحة حول التطورات التي حدثت في العقود الماضية؛ هناك فجوات في التاريخ السابق للاتجاه.لا توجد معلومات دقيقة عن الوضع الحالي لترسانات الأسلحة النووية التكتيكية الروسية. لا يوجد سوى تقديرات وتوقعات مختلفة، والتي قد تختلف عن المؤشرات الحقيقية صعودًا وهبوطًا. على سبيل المثال، يقدر اتحاد العلماء الأمريكيين أن الجيش الروسي لديه ما يقرب من 6000 ذخيرة نووية تكتيكية. إن إجمالي مخزونات الأسلحة النووية التكتيكية في دول "الناتو" على المستوى نفسه تقريبًا.من غير المعروف ما هي أنواع 6 آلاف من المنتجات الخاصة التي تنتمي إليها والقوات المخصصة لها. وفقًا لتقديرات مختلفة، لم يتغير النهج السابق لاستكمال مثل هذه الترسانات. إذا لزم الأمر، يمكن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في شكل قذائف مدفعية ذات عيار كبير وقنابل جوية وصواريخ من أنواع مختلفة من القواعد المختلفة.يمكن أن تؤثر القنابل النووية التكتيكية والصواريخ والقذائف وأنواع مختلفة بشكل خطير على مسار المعركة أو العملية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالعدو. لهذا السبب، تعتبر الأسلحة النووية التكتيكية وسيلة فعالة للغاية لتعزيز القوات والوسائل التقليدية للحالات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبارها ليس فقط سلاحًا للقتال، ولكن أيضًا كوسيلة للردع. وهنا، في هذا الدور، يمكن أن تكمل بشكل فعال الوسائل والنظم الاستراتيجية وغيرها.

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