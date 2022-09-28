https://sputnikarabic.ae/20220928/مجلس-النواب-العراقي-ينعقد-لمناقشة-استقالة-الحلبوسي-1068353924.html
مجلس النواب العراقي ينعقد لمناقشة استقالة الحلبوسي
مجلس النواب العراقي ينعقد لمناقشة استقالة الحلبوسي
اجتمع مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وانتخاب النائب... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T12:09+0000
2022-09-28T12:09+0000
2022-09-28T12:09+0000
العراق
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وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع": "افتتح نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أعمال الجلسة رقم 4 من الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني".وأضاف النائب الثاني لرئيس المجلس أن "الجلسة حضرها 235 نائبا". يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول.أعلن الحلبوسي، في وقت سابق هذا الأسبوع، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الأجهزة الأمنية تطبق إجراءات مشددة في العاصمة بغداد، مع انعقاد جلسة البرلمان اليوم لمناقشة الاستقالة.وأكد "تحالف السيادة" في العراق رفضه استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكدا على تمسكه ببقائه في منصبه رئيسا للمجلس التشريعي.قال الحلبوسي، يوم الاثنين، إن أحد أسباب استقالته من منصبه هو "الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية".وشدد الحلبوسي أن "استقالته من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي"، وواصل: "لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب".
https://sputnikarabic.ae/20220926/الحلبوسي-أحد-أسباب-استقالتي-من-منصبي-الانتقال-من-الأغلبية-السياسية-إلى-إدارة-الدولة-بالتوافقية-1068280814.html
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العراق
مجلس النواب العراقي ينعقد لمناقشة استقالة الحلبوسي
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اجتمع مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول.
وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية
"واع": "افتتح نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أعمال الجلسة رقم 4 من الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني".
وأضاف النائب الثاني لرئيس المجلس أن "الجلسة حضرها 235 نائبا". يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول.
أعلن الحلبوسي، في وقت سابق هذا الأسبوع، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الأجهزة الأمنية تطبق إجراءات مشددة
في العاصمة بغداد، مع انعقاد جلسة البرلمان اليوم لمناقشة الاستقالة.
وأكد "تحالف السيادة" في العراق رفضه استقالة
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكدا على تمسكه ببقائه في منصبه رئيسا للمجلس التشريعي.
قال الحلبوسي، يوم الاثنين، إن أحد أسباب استقالته من منصبه هو "الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية".
وشدد الحلبوسي أن "استقالته من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي"، وواصل: "لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب".