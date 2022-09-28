https://sputnikarabic.ae/20220928/مجلس-الوزراء-المصري-يقر-اتفاقا-مع-الوكالة-الفرنسية-للتنمية-لتمويل-مشروع-مترو-الإسكندرية-1068359562.html
مجلس الوزراء المصري يقر اتفاقا مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية
مجلس الوزراء المصري يقر اتفاقا مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية
أقر مجلس الوزراء المصري اتفاقا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل إنشاء خط مترو في محافظة الإسكندرية بطول 21.5 كيلو متر. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T13:34+0000
2022-09-28T13:34+0000
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وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، "وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية/أبو قير".وبحسب البيان "يتمثل المشروع في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير؛ من أجل تحويله إلى مترو".ويتضمن المشروع الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور".كما يشمل المشروع "اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك الحديدية".ويحتوي المشروع أيضا على أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، وتشييد ممرات المشاة، والممرات السفلية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق".وأوضح البيان أن المشروع "يهدف إلى تحسين مستوى خط الخدمة، وتوفير وسيلة فعالة وشاملة ومنخفضة انبعاث الكربون، مما يعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، من خلال وسيلة نقل آمنة وفعالة".
https://sputnikarabic.ae/20220308/مجلس-الوزراء-المصري-سنغرق-الأسواق-بالسلع-لمواجهة-ارتفاع-الأسعار-فيديو-1059645149.html
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مجلس الوزراء المصري يقر اتفاقا مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية
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أقر مجلس الوزراء المصري اتفاقا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل إنشاء خط مترو في محافظة الإسكندرية بطول 21.5 كيلو متر.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري
، اليوم الأربعاء، "وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء مترو إسكندرية/أبو قير".
وبحسب البيان "يتمثل المشروع في تحديث وكهربة خط القطار بطول 21.5 كم إسكندرية أبوقير؛ من أجل تحويله إلى مترو".
ويتضمن المشروع الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور".
كما يشمل المشروع "اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك الحديدية".
ويحتوي المشروع أيضا على أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، وتشييد ممرات المشاة، والممرات السفلية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق".
وأوضح البيان أن المشروع "يهدف إلى تحسين مستوى خط الخدمة، وتوفير وسيلة فعالة وشاملة ومنخفضة انبعاث الكربون، مما يعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية
، من خلال وسيلة نقل آمنة وفعالة".