https://sputnikarabic.ae/20220928/مسؤول-عراقي-سكان-دونباس-والمناطق-المحررة-تعرضوا-لشتى-أنواع-الاضطهاد-من-قبل-عصابات-نازية-أوكرانية-1068351674.html

مسؤول عراقي: سكان دونباس والمناطق المحررة تعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد من قبل عصابات نازية أوكرانية

مسؤول عراقي: سكان دونباس والمناطق المحررة تعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد من قبل عصابات نازية أوكرانية

قال مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق، علي عزيز أمين، إن نتائج التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالانضمام... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T11:21+0000

2022-09-28T11:21+0000

2022-09-28T11:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العراق

روسيا

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وأضاف المسؤول العراقي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذه العصابات النازية الأوكرانية لا تؤمن إلا بإزاحة الآخر ومبدأ القوة والقتل والتوسع".وتابع: "هذه العصابات يحكمها شخص مرتهن وتابع وذيل إلى أمريكا والناتو وهو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والذي أطاح بمساعدتهم بالحكم الوطني في أوكرانيا".وأشار إلى أن الغرب والعالم بأسره يعلم أن نتائج التصويت ستأتي في صالح الانضمام إلى روسيا.وأردف: "لكن أمريكا سيدة الكذب في العالم والتي ربما قد تعلم منها زيلينسكي بحكم مهنته السابقة كممثل، تحاول مكنتها الإعلامية أن تروج بأن روسيا دولة شريرة وعدوانية".ولفت إلى ما قامت به روسيا في سوريا منذ 2015 وحتى الآن وحمايتها للأمن في المنطقة والعالم.وأكد أن "نتائج هذه الاستفتاءات ستكون بمثابة رصاصة الرحمة في صدر الغرب الكاذب".يذكر أن الاستفتاءات جاءت بعد أن ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء فوري على الانضمام إلى روسيا الاتحاديةكما توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين، باقتراح مماثل، حيث أكد ممثلو الجمهوريات والمقاطعات أن الانضمام إلى روسيا هو قرار ضروري وتاريخي من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا، بالإضافة لردع الناتو الذي يمول نظام كييف لقتل المدنيين في دونباس.وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستدعم قرار سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون وحقهم في تقرير مصيرهم.

https://sputnikarabic.ae/20220928/السفارة-الروسية-لدى-مصر-تعلق-على-نتائج-الاستفتاء-في-دونباس-والمناطق-المحررة-1068344179.html

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