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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220928/مسؤول-عراقي-سكان-دونباس-والمناطق-المحررة-تعرضوا-لشتى-أنواع-الاضطهاد-من-قبل-عصابات-نازية-أوكرانية-1068351674.html
مسؤول عراقي: سكان دونباس والمناطق المحررة تعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد من قبل عصابات نازية أوكرانية
مسؤول عراقي: سكان دونباس والمناطق المحررة تعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد من قبل عصابات نازية أوكرانية
قال مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق، علي عزيز أمين، إن نتائج التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالانضمام... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T11:21+0000
2022-09-28T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العراق
روسيا
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وأضاف المسؤول العراقي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذه العصابات النازية الأوكرانية لا تؤمن إلا بإزاحة الآخر ومبدأ القوة والقتل والتوسع".وتابع: "هذه العصابات يحكمها شخص مرتهن وتابع وذيل إلى أمريكا والناتو وهو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والذي أطاح بمساعدتهم بالحكم الوطني في أوكرانيا".وأشار إلى أن الغرب والعالم بأسره يعلم أن نتائج التصويت ستأتي في صالح الانضمام إلى روسيا.وأردف: "لكن أمريكا سيدة الكذب في العالم والتي ربما قد تعلم منها زيلينسكي بحكم مهنته السابقة كممثل، تحاول مكنتها الإعلامية أن تروج بأن روسيا دولة شريرة وعدوانية".ولفت إلى ما قامت به روسيا في سوريا منذ 2015 وحتى الآن وحمايتها للأمن في المنطقة والعالم.وأكد أن "نتائج هذه الاستفتاءات ستكون بمثابة رصاصة الرحمة في صدر الغرب الكاذب".يذكر أن الاستفتاءات جاءت بعد أن ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء فوري على الانضمام إلى روسيا الاتحاديةكما توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين، باقتراح مماثل، حيث أكد ممثلو الجمهوريات والمقاطعات أن الانضمام إلى روسيا هو قرار ضروري وتاريخي من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا، بالإضافة لردع الناتو الذي يمول نظام كييف لقتل المدنيين في دونباس.وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستدعم قرار سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون وحقهم في تقرير مصيرهم.
https://sputnikarabic.ae/20220928/السفارة-الروسية-لدى-مصر-تعلق-على-نتائج-الاستفتاء-في-دونباس-والمناطق-المحررة-1068344179.html
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العراق, روسيا
العراق, روسيا

مسؤول عراقي: سكان دونباس والمناطق المحررة تعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد من قبل عصابات نازية أوكرانية

11:21 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورالمدنيون يختبؤون في الملاجئ في جمهوربية دونباس
المدنيون يختبؤون في الملاجئ في جمهوربية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق، علي عزيز أمين، إن نتائج التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالانضمام لروسيا تمثل ردا على تعرض سكان هذه المناطق لشتى أنواع الاضطهاد من قبل عصابات نازية أوكرانية.
وأضاف المسؤول العراقي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذه العصابات النازية الأوكرانية لا تؤمن إلا بإزاحة الآخر ومبدأ القوة والقتل والتوسع".
وتابع: "هذه العصابات يحكمها شخص مرتهن وتابع وذيل إلى أمريكا والناتو وهو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والذي أطاح بمساعدتهم بالحكم الوطني في أوكرانيا".
وأوضح أن "هذا التصويت كشف زيف الإدعاءات الغربية وكذب زيلينسكي، كما يعد انتصارا لهذه الشعوب التي كانت تقبع تحت سيطرة العصابات الإجرامية الأوكرانية كما يؤكد انتصار روسيا في مواجهة الغرب".
وأشار إلى أن الغرب والعالم بأسره يعلم أن نتائج التصويت ستأتي في صالح الانضمام إلى روسيا.
يصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفارة الروسية لدى مصر تعلق على نتائج الاستفتاء في دونباس والمناطق المحررة
09:33 GMT
وأردف: "لكن أمريكا سيدة الكذب في العالم والتي ربما قد تعلم منها زيلينسكي بحكم مهنته السابقة كممثل، تحاول مكنتها الإعلامية أن تروج بأن روسيا دولة شريرة وعدوانية".
ولفت إلى ما قامت به روسيا في سوريا منذ 2015 وحتى الآن وحمايتها للأمن في المنطقة والعالم.
وأكد أن "نتائج هذه الاستفتاءات ستكون بمثابة رصاصة الرحمة في صدر الغرب الكاذب".
يذكر أن الاستفتاءات جاءت بعد أن ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء فوري على الانضمام إلى روسيا الاتحادية
كما توجهت المجالس العامة لمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى رئيسي إدارتي المقاطعتين، باقتراح مماثل، حيث أكد ممثلو الجمهوريات والمقاطعات أن الانضمام إلى روسيا هو قرار ضروري وتاريخي من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا، بالإضافة لردع الناتو الذي يمول نظام كييف لقتل المدنيين في دونباس.
وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستدعم قرار سكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون وحقهم في تقرير مصيرهم.
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