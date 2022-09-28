عربي
https://sputnikarabic.ae/20220928/مستشار-البيت-الأبيض-اقتصادات-المملكة-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-تواجه-فترة-صعبة-في-الأشهر-المقبلة-1068337372.html
مستشار البيت الأبيض: اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تواجه "فترة صعبة" في الأشهر المقبلة
مستشار البيت الأبيض: اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تواجه "فترة صعبة" في الأشهر المقبلة
قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، يوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيمران بفترة صعبة اقتصاديا في الأشهر... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T01:45+0000
2022-09-28T01:45+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
المملكة المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ديس في مقابلة مع "النادي الاقتصادي" في واشنطن: "أعتقد أن الوضع في أوروبا والمملكة المتحدة صعب للغاية في الوقت الحالي"، مضيفا: "إنها فترة صعبة بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وستستمر على مدار الأشهر القليلة المقبلة".ولفت ديس إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات الطاقة وليس لديهما نقاط القوة الحالية التي تقوم بها الولايات المتحدة اقتصاديا.ويوم الاثنين، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0384 دولار مقابل الدولار الأمريكي في ضوء خطط رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس لخفض الضرائب.ويوم الجمعة، أعلن وزير الخزانة البريطاني، كوازي كوارتنغ، عن حزمة خفض ضريبي بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) من شأنها أن تفيد أصحاب الدخل أكثر من غيرهم، مما يسبب القلق بشأن الاقتراض الحكومي غير المستدام.وقال صندوق النقد الدولي في بيان لـ"سبوتنيك" يوم الثلاثاء إن الصندوق يتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الاقتصاد البريطاني ويشارك حاليا مع السلطات البريطانية حول هذه المسألة.
https://sputnikarabic.ae/20220919/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-آلية-قانونية-تسمح-له-بالتدخل-في-الأسواق-خلال-الأزمات-1067950179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, المملكة المتحدة
أخبار الاتحاد الأوروبي, المملكة المتحدة

مستشار البيت الأبيض: اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تواجه "فترة صعبة" في الأشهر المقبلة

01:45 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، يوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيمران بفترة صعبة اقتصاديا في الأشهر القليلة المقبلة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ديس في مقابلة مع "النادي الاقتصادي" في واشنطن: "أعتقد أن الوضع في أوروبا والمملكة المتحدة صعب للغاية في الوقت الحالي"، مضيفا: "إنها فترة صعبة بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وستستمر على مدار الأشهر القليلة المقبلة".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
الاتحاد الأوروبي يبحث آلية قانونية تسمح له بالتدخل في الأسواق خلال الأزمات
19 سبتمبر, 13:29 GMT
ولفت ديس إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات الطاقة وليس لديهما نقاط القوة الحالية التي تقوم بها الولايات المتحدة اقتصاديا.
ويوم الاثنين، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0384 دولار مقابل الدولار الأمريكي في ضوء خطط رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس لخفض الضرائب.
ويوم الجمعة، أعلن وزير الخزانة البريطاني، كوازي كوارتنغ، عن حزمة خفض ضريبي بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) من شأنها أن تفيد أصحاب الدخل أكثر من غيرهم، مما يسبب القلق بشأن الاقتراض الحكومي غير المستدام.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان لـ"سبوتنيك" يوم الثلاثاء إن الصندوق يتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الاقتصاد البريطاني ويشارك حاليا مع السلطات البريطانية حول هذه المسألة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية نتائج الاستفاءات في المناطق المحررةأمس, 16:26 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала