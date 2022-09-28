https://sputnikarabic.ae/20220928/مستشار-البيت-الأبيض-اقتصادات-المملكة-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-تواجه-فترة-صعبة-في-الأشهر-المقبلة-1068337372.html
مستشار البيت الأبيض: اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تواجه "فترة صعبة" في الأشهر المقبلة
مستشار البيت الأبيض: اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تواجه "فترة صعبة" في الأشهر المقبلة
قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، يوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيمران بفترة صعبة اقتصاديا في الأشهر... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T01:45+0000
2022-09-28T01:45+0000
2022-09-28T01:45+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
المملكة المتحدة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ديس في مقابلة مع "النادي الاقتصادي" في واشنطن: "أعتقد أن الوضع في أوروبا والمملكة المتحدة صعب للغاية في الوقت الحالي"، مضيفا: "إنها فترة صعبة بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وستستمر على مدار الأشهر القليلة المقبلة".ولفت ديس إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات الطاقة وليس لديهما نقاط القوة الحالية التي تقوم بها الولايات المتحدة اقتصاديا.ويوم الاثنين، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0384 دولار مقابل الدولار الأمريكي في ضوء خطط رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس لخفض الضرائب.ويوم الجمعة، أعلن وزير الخزانة البريطاني، كوازي كوارتنغ، عن حزمة خفض ضريبي بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) من شأنها أن تفيد أصحاب الدخل أكثر من غيرهم، مما يسبب القلق بشأن الاقتراض الحكومي غير المستدام.وقال صندوق النقد الدولي في بيان لـ"سبوتنيك" يوم الثلاثاء إن الصندوق يتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الاقتصاد البريطاني ويشارك حاليا مع السلطات البريطانية حول هذه المسألة.
https://sputnikarabic.ae/20220919/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-آلية-قانونية-تسمح-له-بالتدخل-في-الأسواق-خلال-الأزمات-1067950179.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, المملكة المتحدة
أخبار الاتحاد الأوروبي, المملكة المتحدة
مستشار البيت الأبيض: اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تواجه "فترة صعبة" في الأشهر المقبلة
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قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، يوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيمران بفترة صعبة اقتصاديا في الأشهر القليلة المقبلة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ديس في مقابلة مع "النادي الاقتصادي" في واشنطن: "أعتقد أن الوضع في أوروبا والمملكة المتحدة صعب للغاية في الوقت الحالي"، مضيفا: "إنها فترة صعبة بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وستستمر على مدار الأشهر القليلة المقبلة".
ولفت ديس إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات الطاقة وليس لديهما نقاط القوة الحالية التي تقوم بها الولايات المتحدة اقتصاديا.
ويوم الاثنين، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى
له على الإطلاق عند 1.0384 دولار مقابل الدولار الأمريكي في ضوء خطط رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس لخفض الضرائب.
ويوم الجمعة، أعلن وزير الخزانة البريطاني، كوازي كوارتنغ، عن حزمة خفض ضريبي بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) من شأنها أن تفيد أصحاب الدخل أكثر من غيرهم، مما يسبب القلق بشأن الاقتراض الحكومي غير المستدام.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان لـ"سبوتنيك" يوم الثلاثاء إن الصندوق يتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الاقتصاد البريطاني ويشارك حاليا مع السلطات البريطانية حول هذه المسألة.