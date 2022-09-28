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https://sputnikarabic.ae/20220928/مشجع-يقتحم-الملعب-ويحصل-على-توقيع-ميسيفيديو-1068340047.html
مشجع يقتحم الملعب ويحصل على توقيع ميسي...فيديو
مشجع يقتحم الملعب ويحصل على توقيع ميسي...فيديو
اختار مشجع طريقة غريبة للحصول على توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ظهره العاري، وذلك باقتحام ملعب "رد بول أرينا" في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الذي... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T07:06+0000
2022-09-28T07:06+0000
رياضة
ليونيل ميسي
توقيع
مشجع
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وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المشجع وهو يقتحم الملعب ويتجه نجو ميسي للحصول على التوقيع، وبينما بدأ ميسي في التوقيع على ظهر المشجع العاري تدخل حراس الملعب واعتقلوا المشجع قبل الحصول على التوقيع كاملا.كما دخل اثنان آخران بشكل عفوي إلى الملعب للحصول على توقيع ميسي، لكن أفراد الأمن اتخذوا الإجراءات للقبض على كلا الشخصين.وفاز المنتخب الأرجنتيني على جامايكا 3-صفر، الليلة الماضية، بفضل هدف مبكر من جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وهدفين من ميسي.
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رياضة, ليونيل ميسي, توقيع, مشجع
رياضة, ليونيل ميسي, توقيع, مشجع

مشجع يقتحم الملعب ويحصل على توقيع ميسي...فيديو

07:06 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / JUAN IGNACIO RONCORONIالأرجنتيني ليونيل ميسي
الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / JUAN IGNACIO RONCORONI
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اختار مشجع طريقة غريبة للحصول على توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ظهره العاري، وذلك باقتحام ملعب "رد بول أرينا" في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الذي احتضن المباراة الودية بين الأرجنتين وجامايكا.
وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المشجع وهو يقتحم الملعب ويتجه نجو ميسي للحصول على التوقيع، وبينما بدأ ميسي في التوقيع على ظهر المشجع العاري تدخل حراس الملعب واعتقلوا المشجع قبل الحصول على التوقيع كاملا.
كما دخل اثنان آخران بشكل عفوي إلى الملعب للحصول على توقيع ميسي، لكن أفراد الأمن اتخذوا الإجراءات للقبض على كلا الشخصين.
وفاز المنتخب الأرجنتيني على جامايكا 3-صفر، الليلة الماضية، بفضل هدف مبكر من جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وهدفين من ميسي.
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