https://sputnikarabic.ae/20220928/مقتل-فلسطيني-وإصابة-9-آخرين-خلال-عملية-نفذتها-قوات-خاصة-إسرائيلية-في-جنين-شمالي-الضفة-1068342029.html

مقتل فلسطيني وإصابة 9 آخرين خلال عملية نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في جنين شمالي الضفة

مقتل فلسطيني وإصابة 9 آخرين خلال عملية نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في جنين شمالي الضفة

قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح وصفت بالحرجة، اليوم الأربعاء، عقب اقتحام قوات خاصة إسرائيلية مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T08:02+0000

2022-09-28T08:02+0000

2022-09-28T08:02+0000

العالم العربي

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القدس - سبوتنيك. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "بعد حصار منزله، تم تصفية عبد حازم، وهو شقيق منفذ عملية شارع (ديزينغوف) رعد حازم، على يد مقاتلي الوحدة الخاصة المعروفة باسم (المستعربين)".وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: "استشهاد مواطن (رصاصة في الرأس)، وإصابة 9 بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطرتان (رصاص في الصدر)، خلال العدوان الإسرائيلي على جنين".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر فلسطيني، قوله إن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، خلال محاصرتها منزل عائلة الشهيد رعد حازم، كما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة في شارع مهيوب في مخيم جنين".وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "قناصة الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، فيما بلغ عن انتشار واسع للقوات الخاصة داخل المخيم، كما رافقت جرافات الاحتلال اقتحام مخيم جنين، حيث تم إغلاق كافة المداخل الرئيسية للمخيم، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية مرافقة للاقتحام".وقال المصدر إن "حريق اندلع في منزل في مخيم جنين، بسبب استهدافه بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الاحتلال".ووفقا لموقع صحيفة "يديعوت آحرونوت" فإن "المستهدف بمخيم جنين هو عبد حازم، شقيق رعد حازم منفذ عملية (ديزنغوف) وكان هدفا للاعتقال، وتم تصفيته من قبل وحدة (المستعربين)".تجدر الإشارة إلى أن رعد حازم نفد عملية إطلاق نار في شارع (ديزنغوف) في تل أبيب في 7 أبريل/نيسان من العام الحالي، مستخدمًا سلاحا رشاشا في العملية، قُتل في الهجوم 3 إسرائيليين وأصيب أكثر من 10 آخرون، فيما قتُل رعد حازم بعد 9 ساعات من الهجوم في مسجد في يافا بعد اشتباك مع مجموعة من القوات الإسرائيلية.

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