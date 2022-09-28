https://sputnikarabic.ae/20220928/مقتل-4-فلسطينيين-برصاص-قوة-عسكرية-إسرائيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1068353582.html

مقتل 4 فلسطينيين برصاص قوة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية

مقتل 4 فلسطينيين برصاص قوة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية

قتل 4 فلسطينيين، في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T11:55+0000

2022-09-28T11:55+0000

2022-09-28T11:55+0000

العالم العربي

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القدس - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، أن حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بلغت أربعة هم، عبد فتحي حازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة.وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الجيش والشاباك [الأمن العام] وحرس الحدود نفذت نشاطا عسكريا في جنين، ضد خلية نفذت عمليات إطلاق نار مؤخرا، بينهم عبد حازم شقيق منفذ عملية [ديزنغوف]، حيث حدث تبادل إطلاق نار مع الخلية التي تحصنت في منزل وتم تصفيتهم".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر فلسطيني، قوله إن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية، خلال محاصرتها منزل عائلة الشهيد رعد حازم، كما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة في شارع مهيوب في مخيم جنين".وقال المصدر إن "قناصة الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، فيما أبلغ عن انتشار واسع للقوات الخاصة داخل المخيم"، ولفت إلى أن "جرافات الاحتلال رافقت اقتحام مخيم جنين، حيث تم إغلاق كافة المداخل الرئيسية للمخيم، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية مرافقة للاقتحام".وتابع المصدر إن حريقا اندلع في منزل في المخيم، "بسبب استهدافه بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الاحتلال".ووفقا لموقع صحيفة "يديعوت آحرونوت" فإن "المستهدف بمخيم جنين هو عبد حازم، شقيق رعد حازم منفذ عملية (ديزنغوف) وكان هدفا للاعتقال، وتم تصفيته من قبل وحدة (المستعربين)".تجدر الإشارة إلى أن رعد حازم نفد عملية إطلاق نار في شارع (ديزنغوف) في تل أبيب في 7 نيسان/أبريل من العام الحالي، مستخدمًا سلاحا رشاشا في العملية، حيث قُتل في الهجوم 3 إسرائيليين وأصيب أكثر من 10 آخرون، فيما قتُل رعد حازم بعد 9 ساعات من الهجوم بمسجد في يافا بعد اشتباك مع مجموعة من القوات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20220924/الجيش-الإسرائيلي-يكثف-عملياته-في-الضفة-ويقلص-إجازات-جنوده-1068179640.html

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