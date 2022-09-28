عربي
https://sputnikarabic.ae/20220928/مقتل-4-فلسطينيين-برصاص-قوة-عسكرية-إسرائيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1068353582.html
مقتل 4 فلسطينيين برصاص قوة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
مقتل 4 فلسطينيين برصاص قوة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
قتل 4 فلسطينيين، في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T11:55+0000
2022-09-28T11:55+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1067581484_0:12:3009:1704_1920x0_80_0_0_6196a0c544f6986c836940e9c51f6991.jpg
القدس - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، أن حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بلغت أربعة هم، عبد فتحي حازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة.وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الجيش والشاباك [الأمن العام] وحرس الحدود نفذت نشاطا عسكريا في جنين، ضد خلية نفذت عمليات إطلاق نار مؤخرا، بينهم عبد حازم شقيق منفذ عملية [ديزنغوف]، حيث حدث تبادل إطلاق نار مع الخلية التي تحصنت في منزل وتم تصفيتهم".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر فلسطيني، قوله إن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية، خلال محاصرتها منزل عائلة الشهيد رعد حازم، كما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة في شارع مهيوب في مخيم جنين".وقال المصدر إن "قناصة الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، فيما أبلغ عن انتشار واسع للقوات الخاصة داخل المخيم"، ولفت إلى أن "جرافات الاحتلال رافقت اقتحام مخيم جنين، حيث تم إغلاق كافة المداخل الرئيسية للمخيم، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية مرافقة للاقتحام".وتابع المصدر إن حريقا اندلع في منزل في المخيم، "بسبب استهدافه بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الاحتلال".ووفقا لموقع صحيفة "يديعوت آحرونوت" فإن "المستهدف بمخيم جنين هو عبد حازم، شقيق رعد حازم منفذ عملية (ديزنغوف) وكان هدفا للاعتقال، وتم تصفيته من قبل وحدة (المستعربين)".تجدر الإشارة إلى أن رعد حازم نفد عملية إطلاق نار في شارع (ديزنغوف) في تل أبيب في 7 نيسان/أبريل من العام الحالي، مستخدمًا سلاحا رشاشا في العملية، حيث قُتل في الهجوم 3 إسرائيليين وأصيب أكثر من 10 آخرون، فيما قتُل رعد حازم بعد 9 ساعات من الهجوم بمسجد في يافا بعد اشتباك مع مجموعة من القوات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/الجيش-الإسرائيلي-يكثف-عملياته-في-الضفة-ويقلص-إجازات-جنوده-1068179640.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1067581484_1:0:2672:2003_1920x0_80_0_0_364514364896973da56d783ba0ea1bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

مقتل 4 فلسطينيين برصاص قوة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية

11:55 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREYالمدرعة الأمريكية "إم – 113" لدى الجيش الإسرائيلي
المدرعة الأمريكية إم – 113 لدى الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
تابعنا عبرTelegram
قتل 4 فلسطينيين، في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، أن حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بلغت أربعة هم، عبد فتحي حازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قوات الجيش والشاباك [الأمن العام] وحرس الحدود نفذت نشاطا عسكريا في جنين، ضد خلية نفذت عمليات إطلاق نار مؤخرا، بينهم عبد حازم شقيق منفذ عملية [ديزنغوف]، حيث حدث تبادل إطلاق نار مع الخلية التي تحصنت في منزل وتم تصفيتهم".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر فلسطيني، قوله إن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية، خلال محاصرتها منزل عائلة الشهيد رعد حازم، كما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة في شارع مهيوب في مخيم جنين".
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في الضفة ويقلص إجازات جنوده
24 سبتمبر, 14:29 GMT


وقال المصدر إن "قناصة الاحتلال اعتلت أسطح المنازل، فيما أبلغ عن انتشار واسع للقوات الخاصة داخل المخيم"، ولفت إلى أن "جرافات الاحتلال رافقت اقتحام مخيم جنين، حيث تم إغلاق كافة المداخل الرئيسية للمخيم، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية مرافقة للاقتحام".

وتابع المصدر إن حريقا اندلع في منزل في المخيم، "بسبب استهدافه بصاروخ مضاد للدروع من قبل قوات الاحتلال".

ووفقا لموقع صحيفة "يديعوت آحرونوت" فإن "المستهدف بمخيم جنين هو عبد حازم، شقيق رعد حازم منفذ عملية (ديزنغوف) وكان هدفا للاعتقال، وتم تصفيته من قبل وحدة (المستعربين)".

تجدر الإشارة إلى أن رعد حازم نفد عملية إطلاق نار في شارع (ديزنغوف) في تل أبيب في 7 نيسان/أبريل من العام الحالي، مستخدمًا سلاحا رشاشا في العملية، حيث قُتل في الهجوم 3 إسرائيليين وأصيب أكثر من 10 آخرون، فيما قتُل رعد حازم بعد 9 ساعات من الهجوم بمسجد في يافا بعد اشتباك مع مجموعة من القوات الإسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала