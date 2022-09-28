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https://sputnikarabic.ae/20220928/منظمات-غير-حكومية-85-من-سكان-العالم-يعيشون-في-ظل-تدابير-التقشف-الحكومية-في-عام-2023-1068352053.html
منظمات غير حكومية: 85% من سكان العالم يعيشون في ظل تدابير التقشف الحكومية في عام 2023
منظمات غير حكومية: 85% من سكان العالم يعيشون في ظل تدابير التقشف الحكومية في عام 2023
يواجه العالم جائحة تقشف في عام 2023، حيث من المتوقع أن يتأثر 85% من سكان العالم بإجراءات التقشف الحكومية، وفقا لتقرير صادر عن جماعات محاربة الفقر، اليوم... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T11:29+0000
2022-09-28T11:30+0000
العالم
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وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "إنهاء التقشف" أن "تحليل توقعات نفقات صندوق النقد الدولي يظهر أنه من المتوقع أن تؤثر صدمة التعديل على 143 دولة في عام 2023 من حيث الناتج المحلي الإجمالي أو 85% من سكان العالم".ويفحص التقرير، الذي نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تضم هيئات رقابية مثل مشروع بريتون وودز أو أكشن أيد ، فضلاً عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، سياسات الميزانية للحكومات في جميع أنحاء العالم، في أعقاب جائحة COVID-19 وما يرتبط بها من ارتفاع في المديونية العامة، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأشاروا إلى أنه، على سبيل المثال، تم تعيين 120 دولة لترشيد الحماية الاجتماعية و91 دولة لخفض أو تحديد سقف أجور القطاع العام في وقت ارتفاع التضخم ، بينما تخطط 86 دولة لزيادة ضرائب الاستهلاك، وتجادل بأن مثل هذه التدابير تؤثر بشكل غير متناسب على النساء.
https://sputnikarabic.ae/20220925/وكالة-التضخم-في-منطقة-اليورو-يقترب-بسرعة-من-نسبة-10-اختبار-قاس-للمركزي-الأوروبي--1068213706.html
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العالم
العالم

منظمات غير حكومية: 85% من سكان العالم يعيشون في ظل تدابير التقشف الحكومية في عام 2023

11:29 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 28.09.2022)
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يواجه العالم جائحة تقشف في عام 2023، حيث من المتوقع أن يتأثر 85% من سكان العالم بإجراءات التقشف الحكومية، وفقا لتقرير صادر عن جماعات محاربة الفقر، اليوم الأربعاء، يحذر في الوقت الذي دعا فيه إلى تنفيذ سياسات بديلة.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "إنهاء التقشف" أن "تحليل توقعات نفقات صندوق النقد الدولي يظهر أنه من المتوقع أن تؤثر صدمة التعديل على 143 دولة في عام 2023 من حيث الناتج المحلي الإجمالي أو 85% من سكان العالم".
عملات اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
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ويفحص التقرير، الذي نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تضم هيئات رقابية مثل مشروع بريتون وودز أو أكشن أيد ، فضلاً عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، سياسات الميزانية للحكومات في جميع أنحاء العالم، في أعقاب جائحة COVID-19 وما يرتبط بها من ارتفاع في المديونية العامة، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأشاروا إلى أنه، على سبيل المثال، تم تعيين 120 دولة لترشيد الحماية الاجتماعية و91 دولة لخفض أو تحديد سقف أجور القطاع العام في وقت ارتفاع التضخم ، بينما تخطط 86 دولة لزيادة ضرائب الاستهلاك، وتجادل بأن مثل هذه التدابير تؤثر بشكل غير متناسب على النساء.
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