https://sputnikarabic.ae/20220928/منظمات-غير-حكومية-85-من-سكان-العالم-يعيشون-في-ظل-تدابير-التقشف-الحكومية-في-عام-2023-1068352053.html

منظمات غير حكومية: 85% من سكان العالم يعيشون في ظل تدابير التقشف الحكومية في عام 2023

منظمات غير حكومية: 85% من سكان العالم يعيشون في ظل تدابير التقشف الحكومية في عام 2023

يواجه العالم جائحة تقشف في عام 2023، حيث من المتوقع أن يتأثر 85% من سكان العالم بإجراءات التقشف الحكومية، وفقا لتقرير صادر عن جماعات محاربة الفقر، اليوم... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T11:29+0000

2022-09-28T11:29+0000

2022-09-28T11:30+0000

العالم

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وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "إنهاء التقشف" أن "تحليل توقعات نفقات صندوق النقد الدولي يظهر أنه من المتوقع أن تؤثر صدمة التعديل على 143 دولة في عام 2023 من حيث الناتج المحلي الإجمالي أو 85% من سكان العالم".ويفحص التقرير، الذي نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تضم هيئات رقابية مثل مشروع بريتون وودز أو أكشن أيد ، فضلاً عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، سياسات الميزانية للحكومات في جميع أنحاء العالم، في أعقاب جائحة COVID-19 وما يرتبط بها من ارتفاع في المديونية العامة، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأشاروا إلى أنه، على سبيل المثال، تم تعيين 120 دولة لترشيد الحماية الاجتماعية و91 دولة لخفض أو تحديد سقف أجور القطاع العام في وقت ارتفاع التضخم ، بينما تخطط 86 دولة لزيادة ضرائب الاستهلاك، وتجادل بأن مثل هذه التدابير تؤثر بشكل غير متناسب على النساء.

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