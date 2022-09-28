https://sputnikarabic.ae/20220928/من-يقف-وراء-حادث-التيار-الشمالي؟-1068349071.html

من يقف وراء حادث التيار الشمالي؟

من يقف وراء حادث التيار الشمالي؟

اعتبر حزب المعارضة اليميني الألماني "البديل من أجل ألمانيا"، التخريب ضد خطي "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" هجومًا خطيرًا على ألمانيا. 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T11:03+0000

2022-09-28T11:03+0000

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كاريكاتير

وسائط متعددة

التيار الشمالي

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وقال الحزب في بيان: "تسرب الغاز في "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" هما تدمير للبنية التحتية للطاقة لدينا، ليس تافهًا، ولكنه هجوم خطير على أمن الإمداد لدينا". وأضاف ممثلوها أن السلطات الألمانية ترد على "الحدث غير المسبوق" بشكل "سلبي" للغاية، وأعربوا عن أملهم في أن يبذل الائتلاف الحكومي قصارى جهده لمعرفة تفاصيل حالة الطوارئ". وأضاف حزب البديل من أجل ألمانيا أنه من الضروري أيضًا معرفة من قد يكون مهتمًا بمثل هذا الهجوم.وقال الحزب إن الجناة المرتبطين بالحادثة يجب ألا ينتصروا. وأضاف: "لهذا السبب يجب إصلاح خطوط الأنابيب وتشغيلها في أسرع وقت ممكن. لن يكون هذا فقط بمثابة إشارة صحيحة ضد المجرمين، بل سيكون أيضًا ذا أهمية كبيرة لإمداداتنا من الطاقة"، مشيرين إلى أنهم لطالما دعموا افتتاح التيار الشمالي-2".يذكر أن وزير الخارجية البولندي السابق، راديك سيكورسكي، نشر يوم أمس على حسابه في تويتر "تغريدة شكر للولايات المتحدة" بعد بضع ساعات من حوادث الانفجار التي وقعت على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وفيما بعد، أوضح سيكورسكي، أن الافتراض بشأن تورط الولايات المتحدة في الحادث الذي ألحق الضرر بخطي التيار الشمالي 1 و2 ليس سوى "فرضيته العملية الشخصية". وأضاف سيكورسكي: "دعوا التحقيق الدنماركي يحدد الجناة".اقرأ أيضا - بوريل: الحوادث التي وقعت على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" ليست صدفةبدوره، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن روسيا مستعدة للنظر في طلبات تحقيق مشترك في أسباب حادثة التيار الشمالي إذا طلبت دول أوروبية ذلك، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي شيء.وقال غروشكو للصحفيين، ردا على سؤال حول التعاون المحتمل بين روسيا والدول الأوروبية في التحقيق في الحوادث التي وقعت على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي": "إذا كانت هناك أي طلبات، فسننظر فيها. حتى الآن لم يكن هناك أي شيء، على حد علمي".

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كاريكاتير, وسائط متعددة, التيار الشمالي