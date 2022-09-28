https://sputnikarabic.ae/20220928/مواجهات-في-بغداد-تسفر-عن-إصابة-122-عنصرا-أمنيا-و11-مدنيا-1068374558.html
مواجهات في بغداد تسفر عن إصابة 122 عنصرا أمنيا و11 مدنيا
مواجهات في بغداد تسفر عن إصابة 122 عنصرا أمنيا و11 مدنيا
أسفرت مواجهات اندلعت اليوم الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد بين متظاهرين والقوات الأمنية عن إصابة 122 عنصرا من قوات الأمن و11 مدنيا، بحسب بيان رسمي. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T20:06+0000
2022-09-28T20:06+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك وفق ما أفادت به خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" مساء اليوم.وجاء في البيان: "نتيجة للأعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فقد كانت أعداد المصابين مع شديد الأسف 4 ضابط و118 منتسباً، فيما أصيب 11 مدنياً أيضا".ودعا البيان "الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم أبناء البلد الواحد"، وفق نص البيان.وفي وقت سابق من مساء اليوم أفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، في وقت يحتشد متظاهرون في ساحة التحرير القريبة احتجاجا على عقد جلسة برلمانية.وصرح المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك": "سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء دون خسائر"، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، التي تضم بين أسوارها مقر مجلس النواب العراقي.وجدد مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم منح الثقة لمحمد الحلبوسي رئيساً له، كما انتخب محسن المندلاوي نائبا أول لرئيس البرلمان، قبل أن تنطلق تظاهرات لأتباع التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء أسفرت عن عشرات الإصابات، وفق قناة "السومرية نيوز".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، وسط تفاقم حدة الخلاف بين "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية مقربة من إيران والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
مواجهات في بغداد تسفر عن إصابة 122 عنصرا أمنيا و11 مدنيا
20:06 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 20:09 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
أسفرت مواجهات اندلعت اليوم الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد بين متظاهرين والقوات الأمنية عن إصابة 122 عنصرا من قوات الأمن و11 مدنيا، بحسب بيان رسمي.
جاء ذلك وفق ما أفادت به خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" مساء اليوم.
وجاء في البيان: "نتيجة للأعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فقد كانت أعداد المصابين مع شديد الأسف 4 ضابط و118 منتسباً، فيما أصيب 11 مدنياً أيضا".
ودعا البيان "الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم أبناء البلد الواحد"، وفق نص البيان.
وفي وقت سابق من مساء اليوم أفاد مصدر أمني عراقي، بسقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء
في العاصمة بغداد، في وقت يحتشد متظاهرون في ساحة التحرير القريبة احتجاجا على عقد جلسة برلمانية.
وصرح المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك
": "سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء دون خسائر"، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، التي تضم بين أسوارها مقر مجلس النواب العراقي.
وجدد مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم منح الثقة لمحمد الحلبوسي رئيساً له، كما انتخب محسن المندلاوي نائبا أول لرئيس البرلمان، قبل أن تنطلق تظاهرات لأتباع التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء أسفرت عن عشرات الإصابات، وفق قناة
"السومرية نيوز".
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، وسط تفاقم حدة الخلاف بين "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية مقربة من إيران والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.