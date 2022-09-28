https://sputnikarabic.ae/20220928/موقع-زيلينسكي-ينشر-عريضة-لإعادة-الوضع-النووي-إلى-أوكرانيا-1068353204.html

موقع زيلينسكي ينشر عريضة لإعادة الوضع النووي إلى أوكرانيا

موقع زيلينسكي ينشر عريضة لإعادة الوضع النووي إلى أوكرانيا

طُلب من فلاديمير زيلينسكي الانسحاب رسميًا من مذكرة بودابست، التي تخلت أوكرانيا بموجبها عن الأسلحة النووية في عام 1994، وإعادة وضع الدولة النووية إلى البلاد،... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T11:46+0000

2022-09-28T11:46+0000

2022-09-28T11:46+0000

فلاديمير زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

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تم نشر العريضة بعنوان "إعادة الوضع النووي إلى أوكرانيا، الانسحاب رسميًا من مذكرة بودابست، ولكن بعد أن تزودنا الولايات المتحدة بالأسلحة النووية (أطلبها من الولايات المتحدة)" على الموقع في 22 سبتمبر/أيلول. يفسر كاتبها هذا الاقتراح بضرورة "الردع النووي لروسيا" ووجود "خطر على أوكرانيا إذا لم تعيد الأسلحة النووية".تم نشر عريضة مماثلة على موقع زيلينسكي في مايو/آيار 2020، ثم تم دعمها بـ 195 صوتًا بدلاً من 25000 المطلوبة لمزيد من الدراسة. كان يسمى "إعادة وضع الدولة النووية إلى أوكرانيا. إعادة الأسلحة النووية إلى الجيش الأوكراني". جمعت العريضة الجديدة 213 توقيعًا في غضون أسبوع تقريبًا. وتشير الصفحة إلى أنه "حتى نهاية التصويت 85 يومًا".بدوره، قال النائب السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا اليوم الأربعاء على تلغرام إن نظام كييف بدأ منذ فترة طويلة في صنع قنبلة نووية "قذرة". ووفقا له، فإن المشروع السري "سبيك" يخضع لسيطرة وتمويل البنتاغون، ويشارك فيه علماء الفيزياء النووية الأوكرانيون البارزون.وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطاب وجهه إلى الروس، أولئك الذين "يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية" من أن "الرياح قد تنقلب في اتجاههم".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا