https://sputnikarabic.ae/20220928/نتائج-الاستفتاءات-في-المناطق-المحررة-1068345444.html
نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" انفوجراف حول نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، والتي جرت من... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T09:53+0000
2022-09-28T09:53+0000
2022-09-28T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
انفوجرافيك
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يذكر أن الاستفتاءات جاءت بعد أن ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء فوري على الانضمام إلى روسيا الاتحادية
جمهورية لوغانسك الشعبية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, инфографика, انفوجرافيك
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, инфографика, انفوجرافيك
نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
09:53 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 28.09.2022) تابعنا عبر
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" انفوجراف حول نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، والتي جرت من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.
يذكر أن الاستفتاءات جاءت بعد أن ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء فوري على الانضمام إلى روسيا الاتحادية