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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220928/نتائج-الاستفتاءات-في-المناطق-المحررة-1068345444.html
نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" انفوجراف حول نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، والتي جرت من... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T09:53+0000
2022-09-28T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
انفوجرافيك
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يذكر أن الاستفتاءات جاءت بعد أن ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء فوري على الانضمام إلى روسيا الاتحادية
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, инфографика, انفوجرافيك
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, инфографика, انفوجرافيك

نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة

09:53 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 10:11 GMT 28.09.2022)
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يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" انفوجراف حول نتائج الاستفتاءات في المناطق المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، والتي جرت من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.
يذكر أن الاستفتاءات جاءت بعد أن ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء فوري على الانضمام إلى روسيا الاتحادية
نتائج الاستفتاءات في مناطق الأراضي المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون - سبوتنيك عربي
نتائج الاستفتاءات في مناطق الأراضي المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون - سبوتنيك عربي
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Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:49 GMT
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