https://sputnikarabic.ae/20220928/واشنطن-القصف-الإيراني-لإقليم-كردستان-انتهاك-لسيادة-العراق-1068368636.html
واشنطن: القصف الإيراني لإقليم كردستان انتهاك لسيادة العراق
واشنطن: القصف الإيراني لإقليم كردستان انتهاك لسيادة العراق
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق، والذي أوقع 9 قتلى، وأسفر عن إصابة آخرين، مشددة على أن هذا القصف يعد... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T16:39+0000
2022-09-28T16:39+0000
2022-09-28T16:39+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg
القاهرة - سبوتنيك. صرحت الخارجية الأمريكية، في بيان، "ندين بشدة استخدام إيران الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لقصف إقليم كردستان العراق، ونعتبره انتهاكًا غير مبرر لسيادة العراق وسلامته الإقليمية".وأدانت الخارجية الأمريكية أيضا، "التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية، والتي تهدد بشن هجمات إضافية ضد العراق"، مؤكدة "نقف إلى جانب شعب وحكومة العراق في مواجهة هذه الاعتداءات على سيادته".وأعلنت السلطات بإقليم كردستان العراق، مقتل 9 أشخاص وإصابة 24 آخرين، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم اليوم الأربعاء.وأدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه "عمل استفزازي"، يعقد المشهد الأمني.وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.من جانبها، أعربت حكومة كردستان العراق، عن "إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم". وقالت إن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".وكان الحرس الثوري الإيراني شن هجوما جويا من يومين، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب "حرية كردستان".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/79/1013717984_482:0:2907:1819_1920x0_80_0_0_09f02bb8cf22f5d4db33ee59f9cc7bd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: القصف الإيراني لإقليم كردستان انتهاك لسيادة العراق
تابعنا عبر
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق، والذي أوقع 9 قتلى، وأسفر عن إصابة آخرين، مشددة على أن هذا القصف يعد "انتهاكا لسيادة العراق".
القاهرة - سبوتنيك
. صرحت الخارجية الأمريكية، في بيان، "ندين بشدة استخدام إيران الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لقصف إقليم كردستان العراق، ونعتبره انتهاكًا غير مبرر لسيادة العراق وسلامته الإقليمية".
وأضاف البيان الأمريكي "إننا على علم بالتقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين، ونأسف لأي خسائر في الأرواح نجمت عن هجوم اليوم".
وأدانت الخارجية الأمريكية أيضا، "التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية، والتي تهدد بشن هجمات إضافية ضد العراق"، مؤكدة "نقف إلى جانب شعب وحكومة العراق في مواجهة هذه الاعتداءات على سيادته".
وأعلنت السلطات بإقليم كردستان العراق، مقتل 9 أشخاص
وإصابة 24 آخرين، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم اليوم الأربعاء.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه "عمل استفزازي"، يعقد المشهد الأمني.
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.
من جانبها، أعربت حكومة كردستان العراق، عن "إدانتها الشديدة للخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم". وقالت إن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".
وكان الحرس الثوري الإيراني شن هجوما جويا من يومين، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب "حرية كردستان".