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https://sputnikarabic.ae/20220928/وزارة-المالية-اللبنانية-تعلن-تغيير-سعر-الصرف-1068366400.html
وزارة المالية اللبنانية تعلن تغيير سعر الصرف
وزارة المالية اللبنانية تعلن تغيير سعر الصرف
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، تغيير سعر صرف الدولار وأوقفت العمل بسعر صرف 1507 ليرات للدولار المعتمد من قبل مصرف لبنان. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T15:58+0000
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نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر في وزارة المالية قوله بأن القروض السكنية مستثناة من قرار رفع سعر الصرف، وستدفع بسعر 1507، أما قروض السيارات، فهي ليست مستثناة.يأتي ذلك بعدما كشف وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، في وقت سابق، عن أن "البنك المركزي اللبناني سيتبنى رسمياً سعر صرف قدره 15000 ليرة بدلاً من 1507، وسيطبق السعر الجديد من نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول".وفي وقت سابق، أكدت المتخصصة في الاقتصاد النقدي الدكتور ليال منصور في حديث لـ"سبوتنيك" أن "الدولار سيستمر بالارتفاع مقابل الليرة اللبنانية".وقالت إن "الدولار سيواصل ارتفاعه لأن طريقه في صعود، ويمكن تشبيه الأمر بقيادة سيارة على طريق جبلي، والذي يتغير في القيادة هو ناقل الحركة، وما يدفع الدولار للارتفاع بسرعة هي العوامل الخارجية، الأخبار السياسية، المشكلات، لكن هذه العوامل الخارجية ليست من سببت ارتفاعه إنما هي التي تسرع".وأوضحت منصور أنه "اقتصاديًا، علميًا، وتطبيقيًا، الدولار سيواصل ارتفاعه مهما حدث، أتت حكومة أو ذهبت، أتى رئيس أو ذهب رئيس، مهما حدث الدولار سيواصل ارتفاعه ولا سقف له".
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

وزارة المالية اللبنانية تعلن تغيير سعر الصرف

15:58 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 15:59 GMT 28.09.2022)
© Sputnik . ABED K BAYتظاهرة أمام مصرف لبنان
تظاهرة أمام مصرف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . ABED K BAY
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أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، تغيير سعر صرف الدولار وأوقفت العمل بسعر صرف 1507 ليرات للدولار المعتمد من قبل مصرف لبنان.
نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصدر في وزارة المالية قوله بأن القروض السكنية مستثناة من قرار رفع سعر الصرف، وستدفع بسعر 1507، أما قروض السيارات، فهي ليست مستثناة.
يأتي ذلك بعدما كشف وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، في وقت سابق، عن أن "البنك المركزي اللبناني سيتبنى رسمياً سعر صرف قدره 15000 ليرة بدلاً من 1507، وسيطبق السعر الجديد من نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول".
وفي وقت سابق، أكدت المتخصصة في الاقتصاد النقدي الدكتور ليال منصور في حديث لـ"سبوتنيك" أن "الدولار سيستمر بالارتفاع مقابل الليرة اللبنانية".
وقالت إن "الدولار سيواصل ارتفاعه لأن طريقه في صعود، ويمكن تشبيه الأمر بقيادة سيارة على طريق جبلي، والذي يتغير في القيادة هو ناقل الحركة، وما يدفع الدولار للارتفاع بسرعة هي العوامل الخارجية، الأخبار السياسية، المشكلات، لكن هذه العوامل الخارجية ليست من سببت ارتفاعه إنما هي التي تسرع".
وأوضحت منصور أنه "اقتصاديًا، علميًا، وتطبيقيًا، الدولار سيواصل ارتفاعه مهما حدث، أتت حكومة أو ذهبت، أتى رئيس أو ذهب رئيس، مهما حدث الدولار سيواصل ارتفاعه ولا سقف له".
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