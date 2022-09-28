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https://sputnikarabic.ae/20220928/وسائل-إعلام-واشنطن-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-بقيمة-مليار-دولار-لأوكرانيا--1068338806.html
وسائل إعلام: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا
وسائل إعلام: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا
أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا في 28 سبتمبر/أيلول. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T05:42+0000
2022-09-28T05:42+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وكتبت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها: "من المقرر أن تعلن إدارة بايدن عن تمويل أمني آخر بقيمة مليار دولار لأوكرانيا الأربعاء".في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تستعد لتخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يتم استخدام الأموال من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) التي خصصها الكونغرس للسماح للإدارة الأمريكية بشراء الأسلحة من الشركات المصنعة بدلاً من أخذها من المخزونات الأمريكية الحالية. ستشمل الحزمة قاذفات HIMARS، والذخائر لها، وأنواع مختلفة من أنظمة الطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار، بالإضافة إلى قطع الغيار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير التدريب والدعم الفني.
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

وسائل إعلام: واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا

05:42 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورطيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيار داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا في 28 سبتمبر/أيلول.
وكتبت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها: "من المقرر أن تعلن إدارة بايدن عن تمويل أمني آخر بقيمة مليار دولار لأوكرانيا الأربعاء".
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تستعد لتخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن يتم استخدام الأموال من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) التي خصصها الكونغرس للسماح للإدارة الأمريكية بشراء الأسلحة من الشركات المصنعة بدلاً من أخذها من المخزونات الأمريكية الحالية. ستشمل الحزمة قاذفات HIMARS، والذخائر لها، وأنواع مختلفة من أنظمة الطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار، بالإضافة إلى قطع الغيار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير التدريب والدعم الفني.
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