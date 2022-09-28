عربي
https://sputnikarabic.ae/20220928/وسائل-إعلام-وزراء-الطاقة-في-15-دولة-من-الاتحاد-الأوروبي--يدعمون-إدخال-سقوف-لأسعار-الغاز-1068343053.html
وسائل إعلام: وزراء الطاقة في 15 دولة من الاتحاد الأوروبي يدعمون إدخال سقوف لأسعار الغاز
وسائل إعلام: وزراء الطاقة في 15 دولة من الاتحاد الأوروبي يدعمون إدخال سقوف لأسعار الغاز
أفادت صحيفة "ليسوار" البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن وزراء الطاقة من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي وجهوا نداءً مشتركًا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بسقف سعر لكل... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T08:24+0000
2022-09-28T08:24+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102145/09/1021450947_0:130:2501:1536_1920x0_80_0_0_6f5e6ea670e9c19001d5e961185e55c8.jpg
ووفقا للوثيقة، فإن إدخال سقف سعري "لا ينبغي أن يقتصر على الواردات من بعض البلدان".في السابق، دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أسعار على الغاز من روسيا فقط، لكن الوزراء لم يدعموا هذا النهج. يقول البيان المشترك: "يمكن تنظيم إدخال سقف للسعر بطريقة تضمن عدم انقطاع إمدادات الغاز إلى أوروبا، مع المساهمة في الهدف العام المتمثل في خفض الطلب على الغاز. وينبغي أن يظل إدخال سقف للسعر أولوية".دعا الوزراء الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى إعداد اقتراح في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن مناقشته في الاجتماع الوزاري الطارئ القادم للاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 30 سبتمبر/أيلول.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102145/09/1021450947_140:0:2359:1664_1920x0_80_0_0_c03afce75611dd95e047d51dde9dc7e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

وسائل إعلام: وزراء الطاقة في 15 دولة من الاتحاد الأوروبي يدعمون إدخال سقوف لأسعار الغاز

08:24 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / John Macdougall علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة "ليسوار" البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن وزراء الطاقة من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي وجهوا نداءً مشتركًا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بسقف سعر لكل الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مصدره.
ووفقا للوثيقة، فإن إدخال سقف سعري "لا ينبغي أن يقتصر على الواردات من بعض البلدان".
في السابق، دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أسعار على الغاز من روسيا فقط، لكن الوزراء لم يدعموا هذا النهج. يقول البيان المشترك: "يمكن تنظيم إدخال سقف للسعر بطريقة تضمن عدم انقطاع إمدادات الغاز إلى أوروبا، مع المساهمة في الهدف العام المتمثل في خفض الطلب على الغاز. وينبغي أن يظل إدخال سقف للسعر أولوية".
دعا الوزراء الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى إعداد اقتراح في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن مناقشته في الاجتماع الوزاري الطارئ القادم للاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 30 سبتمبر/أيلول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала