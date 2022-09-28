https://sputnikarabic.ae/20220928/وسائل-إعلام-وزراء-الطاقة-في-15-دولة-من-الاتحاد-الأوروبي--يدعمون-إدخال-سقوف-لأسعار-الغاز-1068343053.html
وسائل إعلام: وزراء الطاقة في 15 دولة من الاتحاد الأوروبي يدعمون إدخال سقوف لأسعار الغاز
وسائل إعلام: وزراء الطاقة في 15 دولة من الاتحاد الأوروبي يدعمون إدخال سقوف لأسعار الغاز
أفادت صحيفة "ليسوار" البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن وزراء الطاقة من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي وجهوا نداءً مشتركًا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بسقف سعر لكل... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T08:24+0000
2022-09-28T08:24+0000
2022-09-28T08:24+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقا للوثيقة، فإن إدخال سقف سعري "لا ينبغي أن يقتصر على الواردات من بعض البلدان".في السابق، دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أسعار على الغاز من روسيا فقط، لكن الوزراء لم يدعموا هذا النهج. يقول البيان المشترك: "يمكن تنظيم إدخال سقف للسعر بطريقة تضمن عدم انقطاع إمدادات الغاز إلى أوروبا، مع المساهمة في الهدف العام المتمثل في خفض الطلب على الغاز. وينبغي أن يظل إدخال سقف للسعر أولوية".دعا الوزراء الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى إعداد اقتراح في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن مناقشته في الاجتماع الوزاري الطارئ القادم للاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 30 سبتمبر/أيلول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
وسائل إعلام: وزراء الطاقة في 15 دولة من الاتحاد الأوروبي يدعمون إدخال سقوف لأسعار الغاز
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أفادت صحيفة "ليسوار" البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن وزراء الطاقة من 15 دولة في الاتحاد الأوروبي وجهوا نداءً مشتركًا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بسقف سعر لكل الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مصدره.
ووفقا للوثيقة، فإن إدخال سقف سعري "لا ينبغي أن يقتصر على الواردات من بعض البلدان".
في السابق، دعت المفوضية الأوروبية إلى فرض قيود أسعار على الغاز من روسيا فقط، لكن الوزراء لم يدعموا هذا النهج. يقول البيان المشترك: "يمكن تنظيم إدخال سقف للسعر بطريقة تضمن عدم انقطاع إمدادات الغاز إلى أوروبا، مع المساهمة في الهدف العام المتمثل في خفض الطلب على الغاز. وينبغي أن يظل إدخال سقف للسعر أولوية".
دعا الوزراء الأوروبيون المفوضية الأوروبية إلى إعداد اقتراح في أقرب وقت ممكن بحيث يمكن مناقشته في الاجتماع الوزاري الطارئ القادم للاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 30 سبتمبر/أيلول.