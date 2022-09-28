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https://sputnikarabic.ae/20220928/وكالة-الإمارات-تضع-اللمسات-الأخيرة-على-صفقة-لبيع-6-شحنات-من-الغاز-لألمانيا-1068368432.html
وكالة: الإمارات تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لبيع 6 شحنات من الغاز لألمانيا
وكالة: الإمارات تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لبيع 6 شحنات من الغاز لألمانيا
قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتسليم ست شحنات غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا العام المقبل. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T16:33+0000
2022-09-28T16:33+0000
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ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، ستتم إضافة الشحنات الست إلى الشحنة الأولية التي تسلم في أقرب وقت في شهر ديسمبر/ كانون الأول.تبحث ألمانيا عن مصادر جديدة للغاز بعد أن أمنت الحكومة خمسة منشآت عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، للمساعدة في تخفيف الاعتماد على الوقود الروسي وتخفيف أزمة أسعار الطاقة غير المسبوقة.ستساعد الصفقة في تأمين الإمدادات في أكبر اقتصاد في أوروبا والذي يكافح لاستبدال التدفقات الروسية المنخفضة التكلفة، ويأتي ذلك بعد زيارة للمستشار الألماني أولاف شولتز في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن شحنة واحدة فقط، من الإمارات أيضا.سيتم تسليم الشحنة الأولى - 137000 متر مكعب - من قبل "أدنوك" إلى محطة تابعة لشركة "آر دبليو إي" الألمانية في أقرب وقت في أواخر ديسمبر أو بحلول أوائل عام 2023.وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: "تم التخطيط لمزيد من الشحنات، لكن الرقم الدقيق لم يتضح بعد. المحادثات جارية". فيما رفضت "أدنوك" التعليق على الأمر.
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أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وكالة: الإمارات تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لبيع 6 شحنات من الغاز لألمانيا

16:33 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتسليم ست شحنات غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا العام المقبل.
ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، ستتم إضافة الشحنات الست إلى الشحنة الأولية التي تسلم في أقرب وقت في شهر ديسمبر/ كانون الأول.
تبحث ألمانيا عن مصادر جديدة للغاز بعد أن أمنت الحكومة خمسة منشآت عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، للمساعدة في تخفيف الاعتماد على الوقود الروسي وتخفيف أزمة أسعار الطاقة غير المسبوقة.
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ستساعد الصفقة في تأمين الإمدادات في أكبر اقتصاد في أوروبا والذي يكافح لاستبدال التدفقات الروسية المنخفضة التكلفة، ويأتي ذلك بعد زيارة للمستشار الألماني أولاف شولتز في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن شحنة واحدة فقط، من الإمارات أيضا.
سيتم تسليم الشحنة الأولى - 137000 متر مكعب - من قبل "أدنوك" إلى محطة تابعة لشركة "آر دبليو إي" الألمانية في أقرب وقت في أواخر ديسمبر أو بحلول أوائل عام 2023.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: "تم التخطيط لمزيد من الشحنات، لكن الرقم الدقيق لم يتضح بعد. المحادثات جارية". فيما رفضت "أدنوك" التعليق على الأمر.
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