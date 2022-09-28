عربي
https://sputnikarabic.ae/20220928/يونامي-تدعو-لوقف-فوري-للهجمات-الإيرانية-على-كردستان-1068362000.html
"يونامي" تدعو لوقف فوري للهجمات الإيرانية على كردستان
"يونامي" تدعو لوقف فوري للهجمات الإيرانية على كردستان
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى وقف فوري للهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، وذلك بعد هجمات شنها الحرس الثوري على مقار الأحزاب الكردية في... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T14:34+0000
2022-09-28T14:34+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102966/94/1029669424_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_7d1b1cd24c08f872c4d8f0ba8b0830a6.jpg
وقالت يونامي في تغريدة بحسابها على تويتر اليوم الأربعاء: "يرفض العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، فكرة أنه يمكن معاملته على أنه "الفناء الخلفي" للمنطقة حيث ينتهك سيادته الجوار بشكل روتيني ومن دون عقاب".واعتبرت البعثة الأممية أن ما سمتها "دبلوماسية الصواريخ" عمل" طائش" وله عواقب وخيمة، مضيفة "يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور".وكانت "قاعدة حمزة" التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني قالت في بيان، إنها "استخدمت صواريخ من طراز "فتح 360" وطائرات مسيّرة مفخخة لضرب مقرات أحزاب كردستان إيران في إقليم كردستان"، على ما نقلت شبكة "رووداو" العراقية الكردية.ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، إن الحرس الثوري الإيراني استخدم "مختلف أنواع الصواريخ في عمليات القصف التي طالت محيط مدرسة للأطفال في كويسنجق"، مشيرا إلى أن "المواقع المستهدفة ليست عسكرية بل هي مدنية بالكامل".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20220928/مقتل-9-وإصابة-32-جراء-القصف-الإيراني-على-كردستان-1068355347.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102966/94/1029669424_364:0:3093:2047_1920x0_80_0_0_718a27ce36ead25eceba3acc03cf7155.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, منظمة الأمم المتحدة
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, منظمة الأمم المتحدة

"يونامي" تدعو لوقف فوري للهجمات الإيرانية على كردستان

14:34 GMT 28.09.2022
© AFP 2022 / Safin Hamedقوات البشمركة الكردية في بلدة زاخو، 500 كلم شمال بغداد، العراق 30 يناير/ كانون الثاني 2018
قوات البشمركة الكردية في بلدة زاخو، 500 كلم شمال بغداد، العراق 30 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AFP 2022 / Safin Hamed
تابعنا عبرTelegram
دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى وقف فوري للهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، وذلك بعد هجمات شنها الحرس الثوري على مقار الأحزاب الكردية في الإقليم الواقع شمالي العراق.
وقالت يونامي في تغريدة بحسابها على تويتر اليوم الأربعاء: "يرفض العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، فكرة أنه يمكن معاملته على أنه "الفناء الخلفي" للمنطقة حيث ينتهك سيادته الجوار بشكل روتيني ومن دون عقاب".
واعتبرت البعثة الأممية أن ما سمتها "دبلوماسية الصواريخ" عمل" طائش" وله عواقب وخيمة، مضيفة "يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور".
وكانت "قاعدة حمزة" التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني قالت في بيان، إنها "استخدمت صواريخ من طراز "فتح 360" وطائرات مسيّرة مفخخة لضرب مقرات أحزاب كردستان إيران في إقليم كردستان"، على ما نقلت شبكة "رووداو" العراقية الكردية.
ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، إن الحرس الثوري الإيراني استخدم "مختلف أنواع الصواريخ في عمليات القصف التي طالت محيط مدرسة للأطفال في كويسنجق"، مشيرا إلى أن "المواقع المستهدفة ليست عسكرية بل هي مدنية بالكامل".
فرد أمن عراقي يتفقد آثار الهجوم على محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
مقتل 9 وإصابة 32 جراء القصف الإيراني على كردستان
12:56 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.
وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала