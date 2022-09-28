https://sputnikarabic.ae/20220928/يونامي-تدعو-لوقف-فوري-للهجمات-الإيرانية-على-كردستان-1068362000.html

"يونامي" تدعو لوقف فوري للهجمات الإيرانية على كردستان

"يونامي" تدعو لوقف فوري للهجمات الإيرانية على كردستان

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى وقف فوري للهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، وذلك بعد هجمات شنها الحرس الثوري على مقار الأحزاب الكردية في... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T14:34+0000

2022-09-28T14:34+0000

2022-09-28T14:34+0000

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وقالت يونامي في تغريدة بحسابها على تويتر اليوم الأربعاء: "يرفض العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، فكرة أنه يمكن معاملته على أنه "الفناء الخلفي" للمنطقة حيث ينتهك سيادته الجوار بشكل روتيني ومن دون عقاب".واعتبرت البعثة الأممية أن ما سمتها "دبلوماسية الصواريخ" عمل" طائش" وله عواقب وخيمة، مضيفة "يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور".وكانت "قاعدة حمزة" التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني قالت في بيان، إنها "استخدمت صواريخ من طراز "فتح 360" وطائرات مسيّرة مفخخة لضرب مقرات أحزاب كردستان إيران في إقليم كردستان"، على ما نقلت شبكة "رووداو" العراقية الكردية.ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، إن الحرس الثوري الإيراني استخدم "مختلف أنواع الصواريخ في عمليات القصف التي طالت محيط مدرسة للأطفال في كويسنجق"، مشيرا إلى أن "المواقع المستهدفة ليست عسكرية بل هي مدنية بالكامل".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنه سيتم استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج بعد القصف الأخير الذي شنته طهران على إقليم كردستان.وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20220928/مقتل-9-وإصابة-32-جراء-القصف-الإيراني-على-كردستان-1068355347.html

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