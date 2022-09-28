https://sputnikarabic.ae/20220928/-لماذا-ترفض-إسرائيل-الانضمام-لمعاهدة-منع-الانتشار-النووي-وما-موقف-المجتمع-الدولي؟-1068369917.html

لماذا ترفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وما موقف المجتمع الدولي؟

لماذا ترفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وما موقف المجتمع الدولي؟

وسط تحذيرات إسرائيلية متكررة من امتلاك إيران سلاحا نوويا، لا تزال تل أبيب ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، رغم المطالب الدولية والعربية... 28.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-28T17:28+0000

2022-09-28T17:28+0000

2022-09-28T17:28+0000

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طالبت قطر وسوريا، في كلمتهما بالدورة الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق الضمانات الشاملة على منشآتها النووية، بما يهيئ الأرضية ليس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فحسب، بل وأيضا لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.والشهر الماضي، حذرت السعودية والكويت من مخاطر عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدين أن عدم انضمامها إلى المعاهدة يعزز مخاطر الانتشار النووي.واستبعد مراقبون استجابة إسرائيل للضغوط العربية أو الدولية للانضمام إلى هذه المعاهدة، أو أي اتفاقية تمنعها من امتلاك السلاح النووي، باعتباره نقطة التفوق التي تمتلكها في صراعها مع الدول العربية والدول التي تحتل مناطق منها.وإسرائيل، وهي دولة نووية، تتهم إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، فيما تقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.كيل بمكياليناعتبر المحلل السياسي القطري عبدالله الخاطر، أن إسرائيل التي تدعي الإنسانية وهي تحتل الأراضي العربية، وتطالب- كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية- بضرورة انصياع العالم للمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وبخفض المخاطر من استخدام الأسلحة، وتدعي أنها ضحية من يخالف المنظومة الأممية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من الطبيعي أن تكيل إسرائيل بمكيالين، لها مكيال الرضا عما تفعل وللباقين مكيال عدم الرضا، فهي مصطفاة على بقية الأمم حيث تملك الأسلحة المحرمة ومنها النووية، بينما هي محرمة على الآخرين، مؤكدًا أنها تريد "موضع القادر على التحريم" دون المساس بتجاوزاتها فالتوقيع يعني الالتزام أمام العالم وغايتها عدم الالتزام.وعن عدم تدخل القانون الدولي في هذا الإطار، قال الخاطر إن الأمم المتحدة هي مزيج من دول العالم التي ما زالت تدين لنظام عالمي تتحكم فيه دول عظمى وكبرى، والأمم المتحدة تسير حسب رأي تلك الدول، فهي من نصب المسؤولين وهي من يمول برامجها وعليه فهي تميل في قراراتها لتلك المجموعة من الدول، وهذه الدول لا تريد تطبيق القانون الدولي على ذاتها أو على إسرائيل.تواطؤ دوليمن جانبه، قال المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، إن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي تملك الأسلحة النووية لم تقم يومًا بتقديم أي اعتراض على حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، لكنها تحاول أن تمنع أي دولة في العالم من امتلاك هذا السلاح، مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا، وغيرها من الدول التي تشكل خطرًا على إسرائيل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من المعلوم أن الأمم المتحدة لا تقوم بدورها، وأنها متواطئة مع إسرائيل، التي تقع تحت الحماية الأمريكية، وواشنطن التي تمول أكثر من 80% من ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لم ترغب في تحريك الوكالة ضد تل أبيب فلن تقوم الوكالة بالبحث والتفتيش عن الأسلحة النووية في إسرائيل.وتابع يوسف: "ما تقوم به الوكالة الدولية هو منع أي دولة تشكل خطرًا على إسرائيل من امتلاك السلاح النووي، وهذا ما نراه اليوم في ملف إيران، والادعاء بأن سوريا كان لديها مفاعل نووي، وقصف المفاعل النووي العراقي، ومنع ليبيا من امتلاك هذا المفاعل، في النهاية هذه الوكالة أنشأت من أجل منع أي دولة من الحصول على السلاح النووي، وكذلك حماية إسرائيل".وأشار إلى أن إسرائيل لديها ترسانة من الأسلحة الكيميائية لم يتكلم أحد عنها، وأن هناك تقصيرًا من قبل الدول العربية، والتي ترتبط أغلبها بعلاقات مع واشنطن ولا تريد أن تعترض أو تتكلم عن امتلاك إسرائيل لهذه الأسلحة وعدم توقيعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فيما نفس هذه الدول اليوم تشجب وتندد محاولات إيران امتلاك السلاح عينه.مخاوف إسرائيليةبدوره، اعتبر المحلل السياسي السوري فريد سعدون، أن ممانعة إسرائيل للانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في المنطقة يتعلق بإسرائيل ذاتها، كونها في المنطقة تراهن على تفوقها العسكري وعدم قدرة البلاد العربية على ردعها، وهذا المبدأ الذي تتبعه ويمنعها من الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إسرائيل دولة صغيرة وليس لديها الإمكانيات العسكرية والبشرية التي تجعلها تتفوق على البلاد العربية، وهي تعتقد بأن امتلاكها للسلاح النووي وعدم تعرض منشآتها النووية للتفتيش وعدم منعها من تطوير أسلحتها النووية، هو الذي يضمن لها هذا التفوق ويجعل بإمكانها أن تهدد الدول العربية، والمناطق التي تحتلها دون أن يكون لديها أي هواجس من قدرة هذه الدول على التصدي لها أو تحرير الأماكن التي احتلتها.وتابع: "مراهنة إسرائيل على التفوق العسكري خاصة السلاح النووي يمنعها من الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، وكذلك عدم امتلاكها قوة التعداد البشري والقوة الاقتصادية، حيث أنها تعيش في محيط عربي بالكامل، فليس لديها أي فرصة للنجاة إذا فكرت الدول العربية في أن تحرر فلسطين".واستطرد سعدون: "إسرائيل بأي حال من الأحوال لن تنضم لمثل هذه المعاهدة إلا إذا تعرضت لضغوط قوية جدًا، سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو أوروبا أو دول الخليج، وهو أمر غير وارد الآن، لأن أمريكا تجبر الدول العربية على عدم الضغط على إسرائيل في مثل هذه الأمور".ويرى أن إسرائيل تتلقى دعما أمريكيًا وأوروبيًا بعدم تعرض منشآتها للتفتيش، وكذلك الدول العربية حتى الآن غير قادرة على إجبار إسرائيل على الانضمام لهذه المعاهدات، بالتالي ستستمر إذا كانت قادرة على الاستمرار في هذا المجال.ودعا أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية في كلمته على هامش أعمال الدورة الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا حاليا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بدور أكثر فاعلية باتجاه تنفيذ إسرائيل للقرارات الدولية ذات الصلة، وأن تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار، وتخضع جميع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة.وقال حسن خضور مندوب سوريا الدائم بمكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إن قرار المؤتمر العام في الدورة الـ 53 بشأن "القدرات النووية الإسرائيلية" عبر بوضوح عن قلق المجتمع الدولي من التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة النووية على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما وجه رسالة واضحة حول القلق البالغ من القدرات النووية الإسرائيلية وطالب إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة.

https://sputnikarabic.ae/20220810/الكويت-تؤكد-ضرورة-انضمام-إسرائيل-لمعاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-1066244888.html

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