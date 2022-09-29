https://sputnikarabic.ae/20220929/أردوغان-ناقشت-مع-بوتين-بناء-محطة-للطاقة-النووية-على-ساحل-البحر-الأسود-1068377570.html

أردوغان: ناقشت مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأسود

أردوغان: ناقشت مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأسود

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه ناقش بناء محطة للطاقة النووية في مدينة سينوب التركية على ساحل البحر الأسود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T03:57+0000

2022-09-29T03:57+0000

2022-09-29T03:57+0000

أخبار تركيا اليوم

روسيا

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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين: "نحن نخطط لاتخاذ خطوات بشأن مسألة بناء محطة للطاقة النووية في سينوب. ولقد ناقشنا هذه المسألة باستفاضة مع السيد بوتين، ونواصل مناقشاتنا".وتعمل روسيا حاليا في بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين الجنوبية التركية.ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقا بشأن بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين في عام 2010. وستكون أول محطة للطاقة النووية يتم بناؤها في تركيا.وبعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع المجهزة بمفاعلات "القدرة المائي - المائي" من الجيل "الثالث بلس" المصممة في روسيا، من المتوقع أن تولد محطة الطاقة النووية 35 مليار كيلووات ساعة من الطاقة وتلبي ما يصل إلى 10٪ من الطلب على الطاقة في تركيا.ومن المتوقع أن يتم تشغيل الوحدة الأولى في عام 2023، في حين سيتم توصيل الوحدات الثلاث المتبقية بالشبكة بحلول عام 2026.

https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-نرغب-في-إطلاق-الوحدة-الأولى-من-المحطة-النووية-التركية-في-أكويو-في-موعده-1067838296.html

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