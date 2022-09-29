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https://sputnikarabic.ae/20220929/أردوغان-ناقشت-مع-بوتين-بناء-محطة-للطاقة-النووية-على-ساحل-البحر-الأسود-1068377570.html
أردوغان: ناقشت مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأسود
أردوغان: ناقشت مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأسود
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه ناقش بناء محطة للطاقة النووية في مدينة سينوب التركية على ساحل البحر الأسود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T03:57+0000
2022-09-29T03:57+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين: "نحن نخطط لاتخاذ خطوات بشأن مسألة بناء محطة للطاقة النووية في سينوب. ولقد ناقشنا هذه المسألة باستفاضة مع السيد بوتين، ونواصل مناقشاتنا".وتعمل روسيا حاليا في بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين الجنوبية التركية.ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقا بشأن بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين في عام 2010. وستكون أول محطة للطاقة النووية يتم بناؤها في تركيا.وبعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع المجهزة بمفاعلات "القدرة المائي - المائي" من الجيل "الثالث بلس" المصممة في روسيا، من المتوقع أن تولد محطة الطاقة النووية 35 مليار كيلووات ساعة من الطاقة وتلبي ما يصل إلى 10٪ من الطلب على الطاقة في تركيا.ومن المتوقع أن يتم تشغيل الوحدة الأولى في عام 2023، في حين سيتم توصيل الوحدات الثلاث المتبقية بالشبكة بحلول عام 2026.
https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-نرغب-في-إطلاق-الوحدة-الأولى-من-المحطة-النووية-التركية-في-أكويو-في-موعده-1067838296.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا

أردوغان: ناقشت مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأسود

03:57 GMT 29.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنه ناقش بناء محطة للطاقة النووية في مدينة سينوب التركية على ساحل البحر الأسود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان للصحفيين: "نحن نخطط لاتخاذ خطوات بشأن مسألة بناء محطة للطاقة النووية في سينوب. ولقد ناقشنا هذه المسألة باستفاضة مع السيد بوتين، ونواصل مناقشاتنا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
بوتين: نرغب في إطلاق الوحدة الأولى من المحطة النووية التركية في "أكويو" في موعده
16 سبتمبر, 14:58 GMT
وتعمل روسيا حاليا في بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين الجنوبية التركية.
ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقا بشأن بناء محطة أكويو للطاقة النووية في مقاطعة مرسين في عام 2010. وستكون أول محطة للطاقة النووية يتم بناؤها في تركيا.
وبعد تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربع المجهزة بمفاعلات "القدرة المائي - المائي" من الجيل "الثالث بلس" المصممة في روسيا، من المتوقع أن تولد محطة الطاقة النووية 35 مليار كيلووات ساعة من الطاقة وتلبي ما يصل إلى 10٪ من الطلب على الطاقة في تركيا.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل الوحدة الأولى في عام 2023، في حين سيتم توصيل الوحدات الثلاث المتبقية بالشبكة بحلول عام 2026.
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