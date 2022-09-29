https://sputnikarabic.ae/20220929/أردوغان-يسخر-من-هبوط-الجنيه-الإسترليني-ويؤكد-استمرار-تركيا-في-خفض-الفائدة-1068409377.html

أردوغان يسخر من هبوط الجنيه الإسترليني ويؤكد استمرار تركيا في خفض الفائدة

أردوغان يسخر من هبوط الجنيه الإسترليني ويؤكد استمرار تركيا في خفض الفائدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80%، مشيرا إلى الهبوط الحاد في قيمة الجنيه... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T16:51+0000

2022-09-29T16:51+0000

2022-09-29T16:51+0000

اقتصاد

أخبار تركيا اليوم

بريطانيا

رجب طيب أردوغان

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وأضاف في مقابلة مع "سي إن إن تركيا"، مساء الأربعاء، أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه يتوقع وصول سعر الفائدة الرئيسي في البلاد، البالغ حاليا 12%، إلى رقم واحد بحلول نهاية هذا العام 2022.وخلال حديثه عن مواجهة المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، استغرق أردوغان بعض الوقت أيضا في إلقاء بعض الانتقادات على المملكة المتحدة، قائلا إن الجنيه الإسترليني "انفجر".سجلت عملة المملكة المتحدة مؤخرا أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار عند ما يقرب من 1.03 دولار، بعدما طرحت حكومة المحافظين الجديدة خطة اقتصادية - تعتمد بشكل كبير على الاقتراض والتخفيضات الضريبية على الرغم من التضخم المتزايد - مما أدى إلى ترنح الأسواق.وقد أثار ذلك ردود فعل مقلقة من الاقتصاديين الأمريكيين وصناع السياسة وصندوق النقد الدولي، وحتى وكالات التصنيف الائتماني، حيث قال البعض إن المملكة المتحدة تتصرف مثل الأسواق الناشئة وتخاطر بتعميق "عدم المساواة".في غضون ذلك، سجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 18.549 مقابل الدولار يوم الخميس. فقدت العملة التركية ما يقرب من 28% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام و80% في السنوات الخمس الماضية، حيث تجنبت الأسواق سياسة أردوغان النقدية غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.ضاعف أردوغان من الرهان على خطته النقدية المثيرة للجدل يوم الخميس، قائلا إنه أبلغ صانعي القرار في البنك المركزي بمواصلة خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول.وذكر أردوغان خلال حدث نقلته "رويترز": "أكبر معركتي هي ضد الفائدة، وأكبر عدو لي هو الفائدة. خفضنا سعر الفائدة إلى 12%، هل هذا كاف؟ لا يكفي، هذا يحتاج إلى مزيد من التخفيض".وتابع: "ناقشنا هذا الأمر مع مصرفنا المركزي، واقترحت الحاجة إلى مزيد من الخفض في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة". صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفضه الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 100 نقطة أساس في الشهرين الماضيين، حيث تسعى العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى إلى تشديد السياسة.

https://sputnikarabic.ae/20220926/الجنيه-الإسترليني-يسجل-أدنى-مستوياته-على-الإطلاق-1068258909.html

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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, رجب طيب أردوغان