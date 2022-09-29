https://sputnikarabic.ae/20220929/أردوغان-يسخر-من-هبوط-الجنيه-الإسترليني-ويؤكد-استمرار-تركيا-في-خفض-الفائدة-1068409377.html
أردوغان يسخر من هبوط الجنيه الإسترليني ويؤكد استمرار تركيا في خفض الفائدة
أردوغان يسخر من هبوط الجنيه الإسترليني ويؤكد استمرار تركيا في خفض الفائدة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80%، مشيرا إلى الهبوط الحاد في قيمة الجنيه... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:51+0000
2022-09-29T16:51+0000
2022-09-29T16:51+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
بريطانيا
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
وأضاف في مقابلة مع "سي إن إن تركيا"، مساء الأربعاء، أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه يتوقع وصول سعر الفائدة الرئيسي في البلاد، البالغ حاليا 12%، إلى رقم واحد بحلول نهاية هذا العام 2022.وخلال حديثه عن مواجهة المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، استغرق أردوغان بعض الوقت أيضا في إلقاء بعض الانتقادات على المملكة المتحدة، قائلا إن الجنيه الإسترليني "انفجر".سجلت عملة المملكة المتحدة مؤخرا أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار عند ما يقرب من 1.03 دولار، بعدما طرحت حكومة المحافظين الجديدة خطة اقتصادية - تعتمد بشكل كبير على الاقتراض والتخفيضات الضريبية على الرغم من التضخم المتزايد - مما أدى إلى ترنح الأسواق.وقد أثار ذلك ردود فعل مقلقة من الاقتصاديين الأمريكيين وصناع السياسة وصندوق النقد الدولي، وحتى وكالات التصنيف الائتماني، حيث قال البعض إن المملكة المتحدة تتصرف مثل الأسواق الناشئة وتخاطر بتعميق "عدم المساواة".في غضون ذلك، سجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 18.549 مقابل الدولار يوم الخميس. فقدت العملة التركية ما يقرب من 28% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام و80% في السنوات الخمس الماضية، حيث تجنبت الأسواق سياسة أردوغان النقدية غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.ضاعف أردوغان من الرهان على خطته النقدية المثيرة للجدل يوم الخميس، قائلا إنه أبلغ صانعي القرار في البنك المركزي بمواصلة خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول.وذكر أردوغان خلال حدث نقلته "رويترز": "أكبر معركتي هي ضد الفائدة، وأكبر عدو لي هو الفائدة. خفضنا سعر الفائدة إلى 12%، هل هذا كاف؟ لا يكفي، هذا يحتاج إلى مزيد من التخفيض".وتابع: "ناقشنا هذا الأمر مع مصرفنا المركزي، واقترحت الحاجة إلى مزيد من الخفض في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة". صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفضه الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 100 نقطة أساس في الشهرين الماضيين، حيث تسعى العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى إلى تشديد السياسة.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الجنيه-الإسترليني-يسجل-أدنى-مستوياته-على-الإطلاق-1068258909.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, رجب طيب أردوغان
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, بريطانيا, رجب طيب أردوغان
أردوغان يسخر من هبوط الجنيه الإسترليني ويؤكد استمرار تركيا في خفض الفائدة
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80%، مشيرا إلى الهبوط الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني.
وأضاف في مقابلة
مع "سي إن إن تركيا"، مساء الأربعاء، أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه يتوقع وصول سعر الفائدة الرئيسي في البلاد، البالغ حاليا 12%، إلى رقم واحد بحلول نهاية هذا العام 2022.
وخلال حديثه عن مواجهة المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، استغرق أردوغان بعض الوقت أيضا في إلقاء بعض الانتقادات على المملكة المتحدة، قائلا إن الجنيه الإسترليني "انفجر".
سجلت عملة المملكة المتحدة مؤخرا أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار عند ما يقرب من 1.03 دولار، بعدما طرحت حكومة المحافظين الجديدة خطة اقتصادية - تعتمد بشكل كبير على الاقتراض والتخفيضات الضريبية على الرغم من التضخم المتزايد - مما أدى إلى ترنح الأسواق.
وقد أثار ذلك ردود فعل مقلقة
من الاقتصاديين الأمريكيين وصناع السياسة وصندوق النقد الدولي، وحتى وكالات التصنيف الائتماني، حيث قال البعض إن المملكة المتحدة تتصرف مثل الأسواق الناشئة وتخاطر بتعميق "عدم المساواة".
في غضون ذلك، سجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي
لها عند 18.549 مقابل الدولار يوم الخميس. فقدت العملة التركية ما يقرب من 28% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام و80% في السنوات الخمس الماضية، حيث تجنبت الأسواق سياسة أردوغان النقدية غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
ضاعف أردوغان من الرهان على خطته النقدية المثيرة للجدل يوم الخميس، قائلا إنه أبلغ صانعي القرار في البنك المركزي بمواصلة خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول.
وذكر أردوغان خلال حدث نقلته "رويترز": "أكبر معركتي هي ضد الفائدة، وأكبر عدو لي هو الفائدة. خفضنا سعر الفائدة إلى 12%، هل هذا كاف؟ لا يكفي، هذا يحتاج إلى مزيد من التخفيض".
وتابع: "ناقشنا هذا الأمر مع مصرفنا المركزي، واقترحت الحاجة إلى مزيد من الخفض في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة". صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفضه الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 100 نقطة أساس في الشهرين الماضيين، حيث تسعى العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى إلى تشديد السياسة.