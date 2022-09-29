أزمة جديدة بين المغرب والجزائر بسبب قميص كرة قدم... صور
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمنتخب المغرب والجزائر
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
وجهت وزارة الشباب والثقافة المغربية، إنذارا قضائيا إلى شركة الملابس الرياضية العالمية "أديداس"، بخصوص الاستيلاء الثقافي على التراث المغربي في تصميم "قميص الإحماءات" الخاص بالمنتخب الجزائري لكرة القدم.
وذكر موقع "هيسبريس"، أن قميص الإحماءات لمنتخب الجزائر والذي أصدرته شركة "أديداس" منذ أيام قليلة مستوحى من "الزليج المغربي".
تشكيلة أنيقة مستوحاة من التصاميم العريقة لقصر المشور.— adidasMENA (@adidasMENA) September 23, 2022
متوفرة من 14 أكتوبر في المتجر وعلى موقع https://t.co/dqE4Tv5WO9 ومن خلال @dzfanstore
The new Algeria culture wear collection, inspired by the iconic El Mechouar palace. Available from 14/10.
📸: @aqbnwr@LesVerts pic.twitter.com/sAdNbWhSyL
وأضاف الموقع أن تصميم قميص الإحماء الخاص بالمنتخب الجزائري يعكس التنوع الحضاري للمغرب فيما يتعلق بالزخرفة المعمارية الفريدة التي تختلف عن نظيراتها بدول الجوار.
ويرى الجانب المغربي أن تصميم القميص بهذا الشكل يعد استيلاء ثقافيا على التراث المغربي.
وفي السياق، نقل الموقع عن محامي الوزارة، قوله إنه "تم إنذار الشركة بضرورة سحب القمصان الرياضية المشار إليها في غضون 15 يوما من استلام الرسالة، أو نشر بيان صحفي يبين أن التصاميم المستعملة في هذه القمصان الرياضية مستوحاة من فن الزليج المغربي، وتخصيص جزء من الأرباح للحرفيين المغاربة أصحاب الحقوق".
وأضاف أن "الوزارة نبهت الشركة إلى أن هذا الفعل يمس مشاعر المواطنين المغاربة بخصوص بلدهم، ولفتت انتباهها إلى الحجج القانونية والوثائق التاريخية التي تحوزها حول هذا العنصر الثقافي".
يشار إلى أن "الزليج" عبارة عن زخرفة فسيفسائية تزين بها الجدران ومساحات الأرض، في البيوت والقصور القديمة.
وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.
ومثلما تدعم الجزائر حركة البوليساريو التي تقاتل لانفصال الصحراء عن المغرب، تدعم المغرب "حركة استقلال منطقة القبائل" في مطالبتها بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر، وهو ما تعتبره الجزائر أمرا بالغ الخطورة.