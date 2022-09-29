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https://sputnikarabic.ae/20220929/أزمة-جديدة-بين-المغرب-والجزائر-بسبب-قميص-كرة-قدم-صور-1068419584.html
أزمة جديدة بين المغرب والجزائر بسبب قميص كرة قدم... صور
أزمة جديدة بين المغرب والجزائر بسبب قميص كرة قدم... صور
وجهت وزارة الشباب والثقافة المغربية، إنذارا قضائيا إلى شركة الملابس الرياضية العالمية "أديداس"، بخصوص الاستيلاء الثقافي على التراث المغربي في تصميم "قميص... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T21:37+0000
2022-09-29T21:37+0000
الجزائر
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وذكر موقع "هيسبريس"، أن قميص الإحماءات لمنتخب الجزائر والذي أصدرته شركة "أديداس" منذ أيام قليلة مستوحى من "الزليج المغربي".وأضاف الموقع أن تصميم قميص الإحماء الخاص بالمنتخب الجزائري يعكس التنوع الحضاري للمغرب فيما يتعلق بالزخرفة المعمارية الفريدة التي تختلف عن نظيراتها بدول الجوار.ويرى الجانب المغربي أن تصميم القميص بهذا الشكل يعد استيلاء ثقافيا على التراث المغربي.وأضاف أن "الوزارة نبهت الشركة إلى أن هذا الفعل يمس مشاعر المواطنين المغاربة بخصوص بلدهم، ولفتت انتباهها إلى الحجج القانونية والوثائق التاريخية التي تحوزها حول هذا العنصر الثقافي".وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.ومثلما تدعم الجزائر حركة البوليساريو التي تقاتل لانفصال الصحراء عن المغرب، تدعم المغرب "حركة استقلال منطقة القبائل" في مطالبتها بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر، وهو ما تعتبره الجزائر أمرا بالغ الخطورة.
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم, رياضة
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, رياضة

أزمة جديدة بين المغرب والجزائر بسبب قميص كرة قدم... صور

21:37 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمنتخب المغرب والجزائر
منتخب المغرب والجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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وجهت وزارة الشباب والثقافة المغربية، إنذارا قضائيا إلى شركة الملابس الرياضية العالمية "أديداس"، بخصوص الاستيلاء الثقافي على التراث المغربي في تصميم "قميص الإحماءات" الخاص بالمنتخب الجزائري لكرة القدم.
وذكر موقع "هيسبريس"، أن قميص الإحماءات لمنتخب الجزائر والذي أصدرته شركة "أديداس" منذ أيام قليلة مستوحى من "الزليج المغربي".
وأضاف الموقع أن تصميم قميص الإحماء الخاص بالمنتخب الجزائري يعكس التنوع الحضاري للمغرب فيما يتعلق بالزخرفة المعمارية الفريدة التي تختلف عن نظيراتها بدول الجوار.
ويرى الجانب المغربي أن تصميم القميص بهذا الشكل يعد استيلاء ثقافيا على التراث المغربي.
وفي السياق، نقل الموقع عن محامي الوزارة، قوله إنه "تم إنذار الشركة بضرورة سحب القمصان الرياضية المشار إليها في غضون 15 يوما من استلام الرسالة، أو نشر بيان صحفي يبين أن التصاميم المستعملة في هذه القمصان الرياضية مستوحاة من فن الزليج المغربي، وتخصيص جزء من الأرباح للحرفيين المغاربة أصحاب الحقوق".
وأضاف أن "الوزارة نبهت الشركة إلى أن هذا الفعل يمس مشاعر المواطنين المغاربة بخصوص بلدهم، ولفتت انتباهها إلى الحجج القانونية والوثائق التاريخية التي تحوزها حول هذا العنصر الثقافي".
يشار إلى أن "الزليج" عبارة عن زخرفة فسيفسائية تزين بها الجدران ومساحات الأرض، في البيوت والقصور القديمة.
وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.
ومثلما تدعم الجزائر حركة البوليساريو التي تقاتل لانفصال الصحراء عن المغرب، تدعم المغرب "حركة استقلال منطقة القبائل" في مطالبتها بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر، وهو ما تعتبره الجزائر أمرا بالغ الخطورة.
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